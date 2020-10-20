陸台駐斐濟外交人員打鬥 外媒：陸方闖「雙十酒會」拍照 大陸：台方挑釁

「陸方稱外交豁免權 警停行動」

外媒《亞太報告》（Asia Pacific Report）昨日報道稱，事發時台灣駐斐濟代表處正在舉行雙十節酒會，有兩名中國大使館人員不明原因闖入，對方除了拍照，遲遲不肯離去之外，其間還攻擊了一名台灣的代表團成員。報道引述現場目擊的華僑透露，台灣代表團成員的傷勢相當嚴重，必須去醫院治療。斐濟警方獲報後到場處理，但當大陸外交人員主張外交豁免權後，警方便沒有進一步行動。

台外交部官員昨進一步透露詳情稱，兩名大陸駐斐濟大使館人員先在酒會現場外四處張望，接着短暫離開，並很快回到現場，開始叫囂、企圖強行闖入拍照蒐證，了解有哪些政要出席酒會。台灣駐處人員試圖制止，雙方發生肢體衝突。駐處人員事後出現輕微腦震盪，並到醫院驗傷。

台一人輕微腦震盪 陸一人傷

台外交部政務次長曾厚仁表示，陸方人員態度很囂張，顯示與斐濟政府關係密切，才敢這麼做。他並說，「斐濟政府遭受很大的政治壓力」，這壓力來源為何，不難猜到。曾厚仁強調，同仁受傷，外交部當然要維護同仁，也不會淡化處理。

台外交部發言人歐江安回應媒體詢問表示，台灣有駐斐濟代表處人員因事件導致頭部受傷；陸方人員則遭斐濟警方強制帶離現場，卻向警方稱遭台灣方面攻擊，企圖顛倒是非、混淆視聽。台灣外交部強烈譴責大陸駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為。考量大陸駐外人員近來屢屢挑釁的「戰狼外交」，台灣外交部已請駐處與斐濟警方保持密切聯繫，並加強未來舉辦活動的維安作業。

華使館：活動違背一中原則

中國駐斐濟大使館則指出，有關媒體報道中國使館人員的說法純屬顛倒黑白、倒打一耙。大使館表示，事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處當日在公共場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，不僅嚴重違背一中原則，還違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。當晚，台機構人員對在酒店公共區域執行公務的中使館人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名大陸外交官身體受傷、物品受損。中使館已要求斐濟警方徹查此事。

中國外交部發言人趙立堅亦就此事回應稱，台灣在斐濟根本沒有所謂「外交官」，斐濟政府長期堅持「一個中國」原則的正確立場，中方對此表示讚賞。台方報道的所謂台灣「外交官」被中方毆打完全是賊喊捉賊。