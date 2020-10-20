警方召安保誓師會 外省人紛遭京遣返

澎湃新聞網報道，天津公安局河北分局上周五（16日）召開派出所警務機制改革推動會暨黨的十九屆五中全會安保維穩工作動員部署會，會議就全面做好黨的十九屆五中全會安保維穩工作進行動員部署。雲南昆明市信訪安保維穩工作會議則於15日召開，會議要求全市各級各部門要深入貫徹落實黨中央、省委關於維護社會安全穩定的工作要求，從嚴從實從細抓好各項工作，確保全市社會大局穩定有序，為五中全會勝利召開營造和諧穩定的社會環境。

早在8月底，公安部即表示，全國公安將全力投入維護「國家政治安全」和社會穩定，為五中全會召開創造「安全穩定的政治社會環境」。

作為例牌的大會前夕維穩，在北京上訪的訪民近日也遭強行遣返。維權網報道，18日上午，來自遼寧省瓦房店市的訪民王作香，被瓦房店維穩工作組人員以「協商解決問題」為由強行遣返回原籍。遼寧省丹東市一名維權人士姜家文稱，在北京的訪民也都是一樣，在「五中全會」舉行之前，就「被各種方式維穩回去」。