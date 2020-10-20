五中全會前打虎 圖震懾中共高官 青晉藏官員受查 專家：政法系統反腐重點

稅務總局稽查局副局長涉違紀

據中央紀委、國家監委昨天（19日）通報，林楓涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。55歲的林楓是山東煙台人，今年3月上任國家稅務總局稽查局副局長一職，至今僅半年。

林楓於1988年到財政部稅務總局任職，翌年進入國家稅務局（後改為國家稅務總局），歷任流轉稅管理司主任科員、副處長、稽核評估處處長、增值稅處處長，貨物和勞務稅司營業稅處處長等。

前一日（18日），曾為「大老虎」雲南省委原書記秦光榮下屬的肖卓被宣布正接受調查。本月初，肖已被免去自2018年12月起擔任的最高檢檢務督察局局長職務。

王岐山「得力猛將」董宏受查

梳理官方消息可見，近期，包括中央巡視組巡視專員董宏、國家能源局副局長劉寶華，以及青海、山西、西藏等多地上至副部級官員陸續受查，多人涉及政法系統。董宏曾任中共元老薄一波秘書，也曾長期追隨國家副主席王岐山，是王擔任中紀委書記期間發起反腐風暴的得力幹將。據《中國紀檢監察報》報道 ，今年以來，內地亦加緊高校反腐，截至目前，中央紀委國家監委共通報查處近30名高校廳局級領導，其中逾七成是高校黨委書記、校長或院長。

對於近期反腐形勢是否受五中全會因素影響，國家行政學院教授竹立家對本報表示，這體現中央一貫的反腐決心，而涉及多名政法系統官員，是與中央政法委推動全國政法隊伍教育整頓試點工作有關。他說，相對於以往提「基層反腐」，未來兩年，反腐重點應轉向政法系統。

劉銳紹：着高官勿亂來 凝聚「習核心」

中央政法委今年7月8日宣布決定，確定5個市本級及4個縣（市、區）有關政法單位、2所監獄承擔試點任務，明年逐步在全國鋪開，全面清查涉黑涉惡「保護傘」和執法司法腐敗問題。

本港政治評論員劉銳紹認為，在五中全會前查處多名副部級幹部，震懾作用明顯。他援引將於五中全會審議的《中央委員會工作條例》，稱聯繫到《條例》提出「堅持以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導」，反腐表面雷厲風行，實為「殺一儆百」，以警示包括「中央委員」在內的中共高層「不要亂來」，而要更向「習核心」凝聚。

明報記者

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