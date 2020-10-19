隻身逆行成勵志寫照 被揭造假婚內徵婚 援鄂志願者獲僱主力撐

《北京青年報》報道，今年25歲的于鑫慧，在2月初湖北武漢新冠疫情高峰期間，以護士身分孤身志願前往武漢抗疫。4月8日，武漢取得決定性勝利，各地前往武漢支援的醫護人員陸續返回老家。于鑫慧亦因分享了許多醫護第一線的感人故事，在網上爆紅，被譽為「最美護士」、「抗疫先鋒」，登上各大媒體版面，成為大時代下小人物奮鬥不懈的勵志寫照，還因此獲得南通五四青年獎章。

拍片稱想做「軍嫂」 後與軍人結婚

爆紅後的于鑫慧眼含熱淚地發布了徵婚影片，稱想嫁給兵哥哥（解放軍軍人），圓軍嫂夢。她在10月初與軍人王林成婚，護士與軍人的組合一度被傳為佳話。但隨後有爆料者指出，于鑫慧今年7月才離婚，早在公開徵婚前就已經與王林交往，所謂公開徵婚只是炒作。

非醫療體系 僅負責衛生院內務

爆料者更指出，于鑫慧未曾在醫院工作，也沒有護士從業資格證，涉嫌身分造假。隨後南通市政府也證實，于鑫慧確實不是護士，且根本不在醫療體系內工作。更有甚者，于鑫慧還被揭身陷債務糾紛，此事在網上引起關注。

僱主稱已還債 信于將妥善處理戀情

17日晚，南通市如東縣洋口鎮中心衛生院發布聲明稱，于鑫慧現為該院勞務派遣職工，從事內勤工作。聲明表示，今年2月，在疫情形勢不明朗、存在巨大風險的情况下，于鑫慧積極響應武漢市武昌區退役軍人事務局徵召，克服困難前往武漢，先後在兩個隔離點參與非醫療志願服務50多天，「體現了一位公民的社會責任感，體現了新時代青年勇於承擔社會義務的熱情」。

聲明還稱，對於于鑫慧的債務糾紛，經向相關部門求證，其被列入失信被執行人的債務糾紛案件，確認已在3月2日償債完畢；而對於她的婚戀，則屬於個人事務，相信她會依法妥善處理。

聲明最後稱，于鑫慧在國家重大突發公共衛生事件中，勇當「逆行者」值得肯定和讚揚，呼籲對青年人給予更多的寬容和愛護。

（綜合報道）