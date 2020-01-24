專家：CBDC可避金融遏制風險不分離岸貨幣

劉義華稱，從國家層面上來講，CBDC最大的作用是防範少數控制世界金融資源的國家發起有針對的金融遏制，確保本國國際貿易結算及金融資產安全。他舉例說，一旦一個國家的SWIFT通道（環球銀行結算系統）被切斷，這個國家就會變成金融孤島；而央行數字貨幣背後的區塊鏈技術可以與SWIFT結算系統並行，便能使主權國家跳出金融遏制的潛在風險。而在社會公眾層面，由於在央行電子貨幣獲取和使用過程中使公眾直接與央行建立債權債務關係，對金融機構而言便降低了反洗錢、制裁風險。而央行數字貨幣採用的「雙離線」支付技術，這保證了在沒有互聯網的極端情况下依然能完成交易，使之更為便捷與安全。

能跨境支付 也沒結算風險

對於央行和公眾而言，CBDC無境內和境外（包括離岸）的區別。劉義華認為，央行數字貨幣屬於基礎貨幣（M0）（流通中的現金），是中央銀行直接對社會公眾（包括境外居民和機構）的負債；對商業銀行而言，電子錢包中的電子貨幣並不進入其資產負債表，而未來央行數字貨幣不僅能夠推動跨境支付，也幾乎沒有結算風險。

劉義華認為，「愈來愈多的國家都在『去美元化』，央行數字貨幣的發行只是順應了世界政治、經濟、金融、科技發展的大趨勢。」他稱截至2020年7月中旬，至少有36家央行發布了零售或批發數字貨幣計劃。美國國會在財政刺激法案的早期版本也提及將「數字美元」作為替代支票的方案。另一方面，雖然中國央行數字貨幣的研發走在世界前列，但由於商業銀行向實體經濟及個人推廣數字貨幣的商業模式難度較大，央行真正全面推廣CBDC尚需時日。

明報記者