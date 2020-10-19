數碼人民幣羅湖逾3000舖通用 未來京津冀長三角試行

深圳市「禮享羅湖數字人民幣紅包」上周一（12日）下午6時起，陸續向中籤者發出短信。短信內附有鏈接，中籤者需點擊方可下載安裝「數字人民幣」App。此前申請者超過191萬，但僅抽出5萬個名額，每人可獲得200元（人民幣，下同），可用於羅湖區已完成數字人民幣系統改造的3389家商戶消費。

存儲提取功能暫未開通

羅湖區的齊小姐是中籤者，在完成安裝「數字人民幣APP」後，首先跳出的是歡迎界面，界面上還附有「上滑付款」、「下滑收款」、「法定貨幣」、「雙層運營」4個功能提示。點擊紅包，會出現200元數字人民幣，其背景圖案類似一百元人民幣紙鈔樣式。點擊其中的錢包管理選項，則可以選擇「存銀行」和「充錢包」兩個選項，即指可將數字貨幣轉入銀行帳戶，也可以用銀行商戶的資金為數字人民幣錢包充值，不過存儲、提取的功能暫未開通。

可無網絡下交易 暫未啟用

試行期間，不同銀行的數字人民幣的底色不一樣，建行是藍色，農行是綠色，工行和中行則是紅色。數字人民幣左上角顯示電子貨幣的金額，該金額會隨實際收支數目而變動，幣值可精確到「分」。齊小姐上滑了界面，則出現了一個類似於微信或支付寶的付款條形碼和二維碼（QR Code），然後向店員報上電子錢包綁定的手機號碼，再將支付碼轉向收款攝像頭，即可完成支付。整個支付過程僅比使用微信或者支付寶消費時多了上報手機號碼的程序。在付款界面下還有「碰一碰」和「轉錢」兩種功能。「碰一碰」可在無網絡環境下以手機觸碰即可完成交易，目前，這一功能暫未啟用。

在數字人民幣的交易信息中，也可查詢每筆款項的使用時間和交易名稱，試行期間的首個交易信息即為「來自羅湖區工業和信息化局」的收款信息。

在深圳羅湖區多家懸掛有「數字人民幣」標識牌的商舖，有店員向本報證實，近期有多名中籤者到店內消費。「主要原因是紅包過了本月18日（昨日）即作廢。很多中籤者會在此前將紅包花光。」店員又稱，也有中籤者表示更願意收藏試用的電子貨幣，「他們覺得這些錢的紀念價值可能遠遠高過實際應用價值」。

明報記者