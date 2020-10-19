彭森：深圳政策力度比海南自貿港更大

【明報專訊】深圳經濟特區設立40周年之際，中央支持深圳成為實施綜合改革試點，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權。國家發展和改革委員會原副主任彭森（圖）對此表示，國家此次給予深圳的政策力度比早前海南「自貿港」更大，尤其是提出了在法律方面做更多的授權，鼓勵深圳在新經濟領域加快立法創新。
深圳為「可複製可推廣」範例
彭森日前接受中新社專訪時稱，海南自貿港側重於全方位探索更高水平對外開放制度，但不要求海南所有政策「可複製可推廣」；而深圳則「立足於神州大地，要能夠盡快提供一些可複製可推廣的經驗」。彭表示，深圳發展也離不開全國支持；今後深圳的發展又會給全國提供新的發展動能、提供新的制度範例。
《南方都市報》亦引述深圳市長陳如桂昨天在國新辦記者會稱，有關綜合改革試點方案「含金量很高」，支持力度、探索空間都是前所未有。陳如桂稱，方案至少有「3個首次」，包括首次由中央為一座城市量身定做新時代的改革總綱領，首次採取「實施方案+授權清單」方式授權改革，以及首次以清單「批量授權」方式賦予地方改革更多自主權。
在昨日的發布會上，科技部副部長徐南平透露，支持深圳加快建設一批重大創新平台，深圳的國家高新區範圍將覆蓋整個深圳全市。
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