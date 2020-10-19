彭森：深圳政策力度比海南自貿港更大

深圳為「可複製可推廣」範例

彭森日前接受中新社專訪時稱，海南自貿港側重於全方位探索更高水平對外開放制度，但不要求海南所有政策「可複製可推廣」；而深圳則「立足於神州大地，要能夠盡快提供一些可複製可推廣的經驗」。彭表示，深圳發展也離不開全國支持；今後深圳的發展又會給全國提供新的發展動能、提供新的制度範例。

《南方都市報》亦引述深圳市長陳如桂昨天在國新辦記者會稱，有關綜合改革試點方案「含金量很高」，支持力度、探索空間都是前所未有。陳如桂稱，方案至少有「3個首次」，包括首次由中央為一座城市量身定做新時代的改革總綱領，首次採取「實施方案+授權清單」方式授權改革，以及首次以清單「批量授權」方式賦予地方改革更多自主權。

在昨日的發布會上，科技部副部長徐南平透露，支持深圳加快建設一批重大創新平台，深圳的國家高新區範圍將覆蓋整個深圳全市。