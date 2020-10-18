律師警告「裝富」產業鏈成詐騙溫牀

內地近百宗「炫富」詐騙案例

在內地裁判文書網搜索關鍵詞「炫富」，可找到近百宗詐騙案例。比如疑犯在微信朋友圈中發布各種炫富照片，在取得被害人信任後編造藉口借錢，騙得近40萬元（人民幣，下同），判刑6年。河南省公安廳官方微博「平安中原」昨發文提醒，小心「偽名媛」；又列出多宗騙案。《南方都市報》引述廣東格林律師事務所律師楊恩雄稱，「名媛群」不能只當笑話看，要警惕其「可能是滋生詐騙的溫牀」。

北京德和衡（上海）律師事務所律師于小強向「澎湃新聞」指出，可以深究這些「偽名媛」、「假富少」及其背後的「裝富」產業鏈是否存在違法違規甚至刑事犯罪問題。他表示，很多「偽名媛」、「假富少」過分包裝自己的真實目的在於「釣金龜婿」或尋富家女，實現結婚致富，這其實是一個社會道德評判。不過，如果是註冊結婚後捲錢跑路、頻繁結婚離婚分割財產、已婚人士騙婚騙錢等行為，可能會構成詐騙犯罪；而為客戶度身「包裝」，此時可能也會涉嫌助犯的法律風險。