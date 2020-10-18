「臥底」揭滬女夾錢租奢侈品 拍照扮上流 「名媛」自比灰姑娘：都想穿水晶鞋

內地媒體人「李中二」自稱「斥巨資500元」（人民幣，下同）潛入群內，本以為是和富婆暢聊奢侈品，卻發現成員「合資」住高檔酒店、租法拉利「擺拍」包裝自己的「偽名媛」。根據文中群內截圖顯示，成員常發各種奢侈品、名車、高級酒店住宿的合租合購信息，比如40人團購價值5000元的上海寶格麗酒店住宿一晚，平均每人125元；6人團購一份麗思卡爾頓酒店的雙人下午茶，人均85元；4人合租愛馬仕Kelly手袋一個月，人均350元等。

6人吃雙人下午茶 不吃甜品排隊拍照

對於有成員質疑兩人下午茶是否能同時6人進場，發起人答分組入場，「拍完照就走，不吃甜品」；伴隨這些信息出現最多的對話就是「排隊拍照」、酒店毛氈「不要弄髒，影響下一個人拍照」。甚至有成員邀請60人集資，合租日租6000元的法拉利F12跑車，就連二手Gucci絲襪都要合伙買。

李中二對《紅星新聞》承認自己假扮女性，還稱文章發布當晚，就被踢出群。有內媒找到群裏一名成員菲菲（化名），她表示事件曝光後，群裏不少人都不敢出門，有工作的都害怕被炒。她透露，群內女孩大部分並非上海本地人，月收入約5000元，出入五星級酒店、用名貴手袋就是她們的夢想生活，「我覺得這種方式沒有錯，花自己的錢不偷不搶，我還是挺坦然的。哪個灰姑娘不想有個水晶鞋呢？」

文章引來超過16億的閱讀量，各大媒體也在評說這種現象。澎湃新聞昨刊文《舊時上海灘的真名媛，都是怎麼穿的》，認為「名媛」這個中性名詞這次「被黑得最慘」，又稱民國時期的上海灘大家雲集，從來不乏真名媛，還舉例宋氏三姐妹及生於上海的香港左翼電影明星夏夢，她們「展現着中國女性的美麗和風采，豐滿了中國女性的國際形象」。有自媒體提到上海灘「最後一位名媛」唐微紅，稱她84歲依舊狂歡百樂門，那種高貴氣息，「假名媛們是學不來的」。

內媒談民國真名媛 假名媛學不來

四川社會科學院社會學研究所副所長胡光偉表示，名媛群的行為沒有違法，不能太苛責，但是應該努力扭轉消費主義盛行的社會風氣。

綜合報道

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