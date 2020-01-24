駐京周記：193名流浪漢落戶天津 檢驗社會安全網

看似簡單政策 兩年努力結果

被天津市接納為市民的193名流浪漢有語言障礙，因多方尋親無果，成為長期滯留在政府救助站裏的特殊困難群體。落戶後，他們將納入天津市社會保障體系，從此有了身分、不用再四處漂泊。這一看似簡單的人性化政策，是當地民政和公安兩個部門經兩年努力的結果。天津民政局和公安局推出的「辦理落戶登記實施意見」，明確落戶程序，對各救助站經全國救助尋親網尋親、媒體登報尋親、DNA血樣蒐集比對、人臉識別比對方式尋親無果滿3個月的長期流浪乞討者，辦理在津落戶。

去年，北京、上海、廣州、深圳、天津、西安等城市均推出人才入戶政策，使出「渾身解數」，吸引招徠高科技人才，配合城市未來發展。這對城市未來發展而言，無疑是積極和正確的。但同時也難免會令人留下「功利」印象。

「不良資產」考驗救助體系

此次被天津市政府吸納落戶的流浪人口，無疑對於城市而言，屬於「不良資產」，不僅不能帶來生產效益，可能還會消耗城市資源。天津民政局相關負責人稱，流浪乞討人員能否夠納入社會保障體系，是檢驗社會救助安全網是否密實與牢靠的重要標誌，是健全和完善社會救助體系不可或缺的重要環節。

一個完備的救助管理服務體系，應關注城市所有角落的弱勢群體。天津將這批流浪漢納入幫扶的對象，不僅提升救助管理和公共服務的水準，也拓寬人文關懷和社會治理的寬度。此舉也獲得市民普遍支持。接下來民政部門應採取精準救助措施，才能讓流浪者感受到政策的溫暖和城市的關心。

明報記者 鄭海龍