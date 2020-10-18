建交50年 兩國頻口水戰 華：勿政治庇護港人 加：續為人權發聲

叢培武：港疆問題非人權問題

叢培武上周四在使館舉行線上記者會，據使館實錄，叢培武在會上提及中加關係因為孟晚舟事件面臨嚴重困難。《環球郵報》引述杜魯多早前發言，指中加現狀是中國任意拘押及起訴兩名加拿大公民、對香港鎮壓及對待新疆維吾爾族的方式造成；叢培武表示，涉港、涉疆問題根本不是什麼人權問題。香港和新疆事務完全是中國內政，不容任何外來干涉。

叢培武表示，中方強烈敦促加方切勿向香港暴亂犯罪分子提供「政治庇護」，如果加方真正關心香港的繁榮與穩定，真正關心在港30萬加拿大護照持有者的健康與安全，以及大量在港營商的加企業，就應該支持中方打擊暴恐活動的努力。

倘孟勝訴會否放兩加人？

叢：案件本質不同

加拿大多元文化電視台（OMNI Television）提問，如果加方針對孟晚舟的引渡案敗訴，中方能否確保加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）獲釋。叢培武答稱，兩名加公民案件同孟晚舟事件有着本質的不同，前者是因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪的活動被起訴。孟晚舟事件是一宗嚴重政治事件，孟晚舟未違反加國任何法律，卻遭加方拘押。他又再次強調，妥善解決孟晚舟事件，早日釋放孟晚舟，並讓其平安回到中國，這將有助於中加關係重回正軌，為兩國關係發展營造良好的環境。

杜魯多：不容忍中國脅迫外交

路透社引述杜魯多16日回應稱，加拿大不會停止為中國人權問題發聲；無論是新疆維吾爾族問題或香港局勢，抑或面對中國的「脅迫外交」（coercive diplomacy），他不會容忍中國的脅迫外交。但他強調，無意與北京政府對抗。