中疾控：凍魚包裝首找出活新冠病毒 青島疫情溯源 接觸污染冷鏈產品可感染

存活時間長 證冷鏈輸入可能

中疾控指出，本次發現的意義是，首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下新冠病毒可在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能。在特定環境條件下，物品表面存活的病毒可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要為冷鏈物品從業人員。另外在防範境外感染者的同時，也要防範在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入。

中疾控強調，內地市場流通冷鏈食品被新冠病毒污染的風險很低。近期，內地有關部門對冷鏈食品開展新冠病毒核酸抽檢，截至上月15日，24個省報送298萬份檢測結果，其中冷鏈食品及包裝樣品67萬份，從業員樣品124萬份，環境樣品107萬份，僅在22件食品及包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，病毒核酸載量較低，此前也未曾分離到活病毒。

此外，民眾接觸或食用冷鏈食品感染風險也很低。中疾控稱，現有研究和防控實踐顯示，新冠肺炎不是食源性疾病，未發現透過攝入食物導致感染的情况，迄今為止也未發現消費者因接觸污染的冷鏈海產品而感染的個案。只要注意保持清潔、生熟分開，可以正常購買和食用進口生鮮。

中疾控建議，工作中經常與冷鏈產品密切接觸的從業人員，如冷鏈產品裝卸、加工、銷售等人員，需做好日常防護，避免皮膚直接接觸可能被污染的冷鏈產品，接觸冷鏈產品後、未脫掉可能被污染的工作服並洗手消毒前不摸口鼻眼，工作完成後需立即洗手消毒，定期檢驗核酸。青島長假後爆發的13宗確診，均與兩名港口搬卸工人有關，而兩人在上月底曾搬卸過冷凍海鮮。

另外，廣州花都區獅嶺鎮芙蓉度假村、負責隔離入境者的酒店王姓保安無症狀感染。花都微信公眾號稱，王上周一協助住客處理快遞時未按規範防護，僅戴口罩，沒戴手套、鞋套，隔離衣穿著不規範，且與接受隔離的人士有近距離交流，該人同日確診。

花都染疫保安處理快遞防疫不足

因王住在酒店員工宿舍，一日三餐均與同事同枱，還兼職用電單車載客，曾踏足周邊商店、餐廳、髮廊、油站等，當局封閉度假區，並對周邊居民作核酸檢測。截至昨日，王的170名密切接觸者，和136名密切接觸者的密切接觸者，以及王涉足區域的超過11萬人，核酸檢測結果均為陰性。廣州市疾控中心副主任張周斌表示，疫情沒有擴散，請市民繼續配合做好常態化防控工作，做好個人防護，而毋須恐慌。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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