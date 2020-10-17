紀念館上月重開 志願軍家書將出版

志願軍家人捐逾千件文物

抗美援朝紀念館還專門收集和整理一批志願軍家書，並準備出版發行。紀念館館長劉婧媛認為，這些文物展現的是志願軍和中國人民一種不肯言敗的精神：「正是靠着這樣一種精神，偉大的抗美援朝戰爭取得偉大勝利，這也激勵着所有人，為建設好我們的國家努力奮鬥！」

該紀念館經閉館6年擴建，目前總佔地面積18.2萬平方米，由紀念館、紀念塔、全景畫館、國防教育園組成。現有館藏文物2萬餘件，各類抗美援朝資料3萬餘份，其中一級文物58件，二級203件，3級1145件。《中國人民志願軍戰歌》手稿，「白雲山團」錦旗，作家魏巍創作的《漢江南岸的日日夜夜》手稿等都陳列其中。其中在紀念塔和紀念館中間的廣場上，一個高出地面幾十厘米的凹字型結構的壇，是志願軍指揮所舊址。該指揮所面積超過7000呎，全為鋼混結構，厚1至2米，並設3個出入口，12個房間。由於當年修建時高度保密，戰後又移交當地駐軍，一度被當做第十三兵團炮兵指揮所，並列為省級文物。直至1995年才確認為指揮所真身。

據說修建該指揮所的目的，一是為入朝部隊的指揮機關使用，保證高級指揮員安全；其次若入朝失利，則可將指揮所作為前線指揮部使用。但由於在抗美援朝期間，志願軍指揮機構一直在部隊遷移，這裏就成為志願軍後方備用指揮所，在抗美援朝後期，守衛鴨綠江的高炮部隊曾駐守該處。

（抗美援朝70周年專題）