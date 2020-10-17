戰時遺蹟遍丹東 野戰機場埋田下

丹東浪頭機場是軍民兩用支線機場，1985年才納入民用航線。該機場在抗美援朝時一直是志願軍和蘇聯空軍與美軍飛機空戰的主要樞紐機場。根據空4師軍史記載，1951年9月12日，空4師55架米格-15進駐浪頭機場，20日起開始協同蘇聯空軍作戰。當月25日，中蘇美250餘架飛機爆發大型空戰，志願軍創下首戰打下美軍F-86戰機的紀錄。

的士司機憶當年：「老毛子」到處可見

的士司機四哥對記者講述起從老一輩人那裏聽來的故事：「聽老人講，在50年代時候，這邊街上到處都能看到老毛子（東北人對蘇聯人的稱呼），都是當年幫助抗美援朝做後方工作的。」實際上志願軍空軍亦發展很快，至1951年1月，已開始獨立作戰。1952年2月10日，空4師的張積慧還曾擊落美軍王牌機師戴維斯（George A. Davis）。

由於戰機數量多，浪頭機場難以支撐，於是志願軍又啟用鳳城大堡機場、前陽榆樹溝機場、大孤山野戰機場。曾進駐過空2師等7個空軍師的大孤山機場，在蘇聯專家建議下修建，戰爭結束後便被拆除還耕。現在已是一望無際的稻田，但稻田30厘米的土壤下，清晰可見鋪建機場的土層和碎石。

居住附近小劉屯的54歲林先生表示，他小時候仍能看出機場大概樣貌，兩條跑道中間的停機坪上，從南向北排了大概30個停機庫。

林先生的岳父當年是修建機場的農工，惜他已經在3年前過世。「現在村裏已經沒有修建機場的人，唯一一個老人也患有老年癡呆，被子女接去城裏住。」林先生說，如今被還耕3000多畝的機場遺址，又被201國道切去三分之一。這裏除幾棟老房子，還有兩處地下掩蔽所，但也淹沒在水稻田中，塞滿淤泥。

在距離浪頭機場不足10公里的湯池鎮金固村，附近山中有個隱秘半地下鋼筋混凝土指揮所。該指揮所挖空附近兩座山頭，有百多米長的通道相連，裏面面積超過13,000呎，有供暖和供電設施。外面則設有觀察哨，可俯瞰浪頭機場及朝鮮方向。據稱志願軍總司令彭德懷和朝鮮最高領導人金日成都到過這裏。

（抗美援朝70周年專題）