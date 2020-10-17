十八萬軍魂葬異鄉 家屬出國拜祭靠義工

【系列二之二】

明報記者 鄭海龍

抗美援朝紀念館研究員張中勇表示，從上世紀末開始，紀念館通過民政部下發通知，同時除西藏外，派員到全國480多個地級市的2670個縣區單位，從地方最基本的縣區民政局烈士名單裏面，逐一核對，於2006年公布志願軍直接戰鬥犧牲的人數為183,108。該數字與北京軍事博物館公布志願軍烈士數字脗合，也是目前最權威的數字。

共產黨新聞網黨史頻道在2012年8月17日曾發表文章，引述從事志願軍烈士考察10年的志願軍老兵曹家麟的採訪稱，志願軍在朝鮮戰爭中犧牲183,000多人，除運送少數團級以上幹部和著名戰鬥英雄遺體回國並葬在烈士陵園外，約18萬烈士安葬在異鄉。曹家麟曾走訪當年負責志願軍烈士陵墓建設的原志願軍政治部組織部助理員劉秀峰。據劉回憶，他從陵園籌建到1957年奉命回國，一直負責烈士安葬工作。

建有烈士陵園墓地完整檔案

根據志願軍政治部要求，所屬部隊均建有完整烈士陵園墓地檔案，包括每個陵園墓地均印製《陵園墓地埋葬情况登記表》，其中有陵園位置圖、烈士墓地安葬分佈圖、安葬順序、編號和名冊，亦以師為單位繪製陵園墓地位置分佈圖。目前這些檔案資料很可能存放在解放軍檔案館。

志願者孫小姐對本報稱，安葬朝鮮的志願軍烈士雖然在朝鮮受到高禮遇對待，但對於烈士家人而言，如何查找安葬地點及赴朝祭奠卻是問題所在。幫扶志願軍老兵多年的孫小姐稱，他們一般在網上接到一些志願軍烈士後代的請求，然後通過各種方式查證核實；確定先人安葬地點後，協助家屬以旅遊名義赴朝拜祭。「但是這些前往拜祭的人，很多已經50多歲了，對其中很多人而言，往返路費不菲且舟車勞頓，很可能一輩子只能親自祭奠一兩次而已。看到那些回程時家人落寞的神情，總是感到很無力。」

9月27日，由韓國被迎接回國的117具志願軍遺骸中，3具遺骸有隨身印章，其親人可迅速辨認，其他絕大多數遺骸已不能辨認相關信息。今年4月成立的退役軍人事務部烈士紀念設施保護中心（烈士遺骸搜尋鑑定中心），將在國家烈士遺骸DNA鑑定實驗室中，採集烈士資訊，建立資料庫；同時建立烈士家屬的資料庫。在兩個資料庫比對仍不能找到遺屬的DNA資料，會放入公安部信息庫中作進一步比對。

義工望幫老兵確認身分 助享榮譽

孫小姐認為，這是近年官方的一大進步，「其實有很多志願軍老兵很可憐，因為搬家或種種原因丟失相關證據，我們到當地民政部門要求查詢檔案，也往往吃閉門羹，當地回應稱暫時沒有志願軍老兵的幫扶政策，不敢幫助老兵們查證身分，擔心老兵的後代到政府鬧事要待遇。」孫小姐稱希望退役軍人管理部門能夠幫助這些老兵確認身分，給予他們一個本該獲得的國家榮譽。

為迎接志願軍遺骸回國，從四川專程趕到瀋陽抗美援朝烈士陵園的蒲先生表示，雖然不知本次被移交的遺骸與外公張朝武是否有關係，但家人還是希望他能到現場獻上一束鮮花寄託哀思。另有不願透露姓名的志願軍烈士家屬表示，家中只知爺爺被安葬在朝鮮，但並無具體陵園消息，直至父親過世也未能有親自拜祭的機會。他希望當局能夠將在朝鮮犧牲的所有軍人姓名，即便不能尋獲忠骨，也要鐫刻在瀋陽烈士陵園紀念碑上，供家屬拜祭致意。

（抗美援朝70周年專題）