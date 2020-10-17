北京聞風：深圳數字貨幣先行先試 ／文：鍾鳴九

這是首次大範圍向普通民眾作數字人民幣測試，吸引逾191萬人申領，最終5萬人中籤，中籤率為2.61%。每份紅包200元，中籤者可在3389家商戶無門檻消費，不需新開銀行帳戶，使用方式類似微信掃碼。

國際清算銀行近期發佈報告指出，2020年是央行數字貨幣崛起之年，截至今年7月中旬，全球至少有36家央行發布了央行數字貨幣計劃。楊小虎認為，從法定數字貨幣的角度，中國央行數字貨幣（DCEP）處於世界前列。「目前，中國是世界上主要經濟體中，第一個推動央行數字貨幣的；其他主要經濟體的央行，在數字貨幣的推行方面，沒有明確的舉措。」

今年8月，商務部印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情况擴大到其他地區。

助貨幣全球化 可無網絡支付

楊小虎表示，未來央行數字貨幣將有兩個值得注意的影響：一是應用將大大提升跨國跨境支付的便利程度，助推貨幣全球化。因此，僅從技術層面對人民幣國際化提供了支撐。二是將對當前微信、支付寶等支付方式帶來一定衝擊。兩者區別在於，數字貨幣可在無網絡的情况下支付，且目前採取不記名方式；而互聯網支付需綁定傳統銀行帳戶體系，滿足不了匿名需求。

分析人士指出，數字貨幣作為一種全新貨幣形態，涉及監管、資料安全、個人私隱等一系列問題，內地先由試點積累問題經驗，再逐步推廣，更具科學合理性。楊小虎表示，相比商業機構推動數字貨幣（如facebook發佈的Libra），中國央行的數字貨幣已考慮到監管問題，如在發行體系中，央行不直接面向公眾，而是由商業銀行與支付機構直接面向公眾，因此更便於監管。

專家：對灣區發展有外溢帶動效應

值得一提的是，在深圳綜合改革試點實施方案中，將深圳定位為粵港澳大灣區建設的核心引擎。中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達對筆者表示，新經濟的核心離不開數字經濟，而深圳在相關領域的改革試驗所釋放的紅利空間，亦將對大灣區發展產生外溢帶動效應。

文：鍾鳴九