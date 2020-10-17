蓬佩奧促全美孔院年底前關

稱孔院佯裝文化語言機構滲透校園

路透社報道，蓬佩奧稱要關閉的孔子學院不只是在大專院校，也包含高中與幼稚園的各級學校；對於持美國簽證、代表中共參與孔子學院運作者，美方也希望確保他們無法再進入美國課室。

外交部斥破壞兩國互信

蓬佩奧還形容，孔子學院是「中國共產黨全球影響力的重要組成部分」，每天接觸到數萬美國學生，所以需要將其關閉。

中國外交部發言人趙立堅昨日回應表示，長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本着互相尊重、友好協商、平等互利原則合作成立，運作管理公開透明、嚴格遵守當地法律、恪守大學各項規範。他又說，美國一些政客如蓬佩奧等出於意識形態偏見和政治私利，污衊抹黑孔子學院，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，這嚴重違背兩國民意，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。他表示，中方敦促美方個別政客停止干擾中美之間正常的人文交流，停止損害中美互信與合作，中方保留作出進一步反應的權利。

2017年全美逾百間 今年餘約60

蓬佩奧9月時曾表示，希望美國大學校園內的孔子學院能在今年年底前全部關閉；8月時，他曾宣布國務院將孔子學院美國中心登記為「外國使團」。對此，孔子學院美國中心曾回應抨擊美國務院與真相脫節，並邀請蓬佩奧參觀以「幫助他了解真相」。根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年9月7日，美國國內共有67間孔子學院，其中5間預計年底前會關閉。2017年4月時，全美共有103間孔子學院。