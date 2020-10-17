為隔離者送餐 穗酒店保安「隱形感染」 兼職電單車載客 專家料與境外輸入有關

新華社報道，王本月5日的例行核酸檢測結果呈陰性，前日（15日）則驗出陽性，被送往廣州市第八人民醫院接受隔離醫學觀察，目前沒有發燒、咳嗽等症狀。花都區疫情防控指揮部前晚立即啟動應急響應，展開流行病學調查，隔離全部68名王的密切接觸者並作醫學觀察，其中66人核酸檢測為陰性，另外2人暫時未有結果。當局還全面排查王曾到場所。

68密切接觸者 66陰性兩未知

南方網報道，芙蓉度假村的主要出入口昨日上午已被封鎖，警方設置鐵馬，檢查往來車輛及測量體溫。距離度假區最近的獅嶺鎮瑞邊村共設11個檢測點，昨晨8時開始對全村約4000人作核酸檢測，將在一天內完成。獅嶺鎮新莊村新莊小學則於昨日下午停課，約500名學生接受核酸檢測。

載客逾20次 涉足餐廳髮廊油站等

本報獲得一份花都區疾控中心昨日發給花都區衛健局的調查報告，其中指出王8月22日從家鄉湖南回花都，日常主要在欣園酒店前台負責安保及維持秩序，工作時間為每晚9時至翌日上午8時，工作時偶爾戴口罩。王有時會為接受隔離的酒店住客送餐，有穿防護服及戴口罩、手套、鞋套，但沒有戴帽，他稱脫下防護服後沒有噴酒精，但會立即洗手和消毒雙手。紀錄顯示，王上周六（10日）曾為部分新入住房客提消毒過的行李到房間門口，本周一（12日）則為客人送餐。

報告指出，王還兼職用電單車載客，均會戴上口罩，自本月1日起載客20多次，曾踏足周邊商店、餐廳、髮廊、油站等。王獨居於欣園酒店一棟4層的員工宿舍2樓房間，但與住在隔壁房間的酒店廚師共用洗手間，該廚師上周五（9日）返回廣西。王男一日三餐均在欣園員工餐廳用膳，並與同事同枱，其間使用公筷，各人自備餐具，並於飯後自己清洗。

酒店接待多批外國抵穗人員

報告顯示，欣園酒店上周六（10日）接收40人，包括來自尼泊爾加德滿都的航班19人和來自埃塞俄比亞亞德斯亞貝巴的航班21人，前者檢出兩宗個案；上月24日接收37人，其中從印度飛抵廣州的航班的28人中有4宗個案，從韓國首爾起飛的航班9人已解除隔離。花都區疾控中心作出的風險評估認為，患者在工作中與同事有密切接觸，不排除其他接觸者感染發病的風險。 國家衛健委昨日通報，內地新增確診24宗，均為輸入個案。

（抗疫新階段）

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