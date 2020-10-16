「臨時」參戰 大陸攻台計劃被打亂

1950年5月17日，解放軍第三野戰軍前敵委員會下達《保證攻台作戰勝利的幾個意見》，確定部隊轉入渡海登陸作戰準備，要求海空軍全力進行人員培訓、部隊組建和裝備購置工作。華東軍區頒發訓練大綱，從當年7月至1951年3月就各兵種分別訓練，至1951年4月到5月進行陸海空協同登陸進攻合練，然後是三軍協同收復台灣訓練。

即使到1950年6月，金日成發動戰爭前，時任華東軍政委員會副主席粟裕在京參加中共七屆三中全會時，還在向中央匯報對台作戰思想。

美第七艦隊駛台海「成最大障礙」

1950年6月28日，朝鮮人民軍攻佔漢城。同日總理周恩來召見海軍司令蕭勁光傳達中央新方針，推遲收復台灣時間。根據內地官媒「人民網」轄下的「周恩來紀念網」所載，韓戰爆發後，美國政府命令海軍第七艦隊向台灣海峽出動，「成為解放台灣的最大障礙」。

同年7月2日，周恩來會見蘇聯駐華大使羅申，將中共預估美軍在朝軍事形勢的判斷轉告蘇共，同時表示中國將在東北集結3個軍，防止美軍突破三八線後支援朝鮮作戰。至8月11日，中央軍委以電報告知華東軍區司令陳毅，決定1951年不打台灣，「待1952年視情况再定」。9月初，陳毅進京受命，回滬後召開第九兵團軍以上幹部會議，要求在上海、杭州整訓準備收復台灣的第9兵團適應新作戰任務，立即集中進行人員補充，待命北上赴朝。

（抗美援朝70周年專題）