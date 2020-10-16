高調紀念「激活家國記憶」 內地專家：積極應對美施壓

王義桅：

昔逢中美關係正常化 趨低調

中國人民大學外交學系教授王義桅認為，抗美援朝雖然代價很大，但為中國人民贏得獨立自主的國際地位，使中國不再依附歐美強國。王說，從前對抗美援朝紀念較低調，主要是考慮到中美關係正常化，改革開放以來又聚焦恢復和美國及美國聯盟體系的關係，甚至考慮到於1992年才建交的韓國感受；但如今美國正建設一個排除中國的新聯盟，與中國脫鈎，「搞新冷戰聯盟體系」，這使中國不必再考慮與美國聯盟體系的關係。

前總參上校、內地軍事專家岳剛表示，抗美援朝是中國與美國鬥爭的寶貴精神財富，在今日華府對中國極限施壓，中國被迫與美國針鋒相對時，全面發掘和宣揚抗美援朝精神，可加強中國反抗美國霸權的底氣。雖然70年前，志願軍所面對的是16國軍事力量，但岳剛認為，中國宣傳抗美援朝，目標仍以美國為主，「因為隨着中國國際地位提升，美國很難攬起一個真正的盟友集團對中國進行制裁」。但另一方面，他亦認為隨着中美博弈升溫，雙方都在做最壞打算，憂慮擦槍走火；高調紀念抗美援朝，旨在告誡美國，彼此在歷史上交過手，但中國並無屈服。

「紅二代」蔡小心認為，高調紀念抗美援朝有利於「激活」當代中國人民的家國歷史記憶，因此抗美援朝精神的歷史任務並未過時。他說，中美關係未來定位是新興全方位冷戰關係，但這種冷戰不是拼國力騷肌肉，而是東方文明與西方文明的精神比併，「比如說以中國為核心的東方文明的抗疫治理模式，與以美國為主的西方文明社會的抗疫治理模式，誰優誰劣一目了然，這也是另外一個角度的抗美援朝精神」。

官媒口徑隨政局變

曾斥朝鮮任性引戰

不過，對於韓戰的看法，官媒口徑多年來並非一面倒唱好。《人民日報》海外版2013年曾刊登一篇評論文章，題為「朝鮮戰爭是由戰略誤判引發」。文章認為，當時的中國百廢待興，還有台灣和西藏問題亟待解决，惟「不合時宜的戰爭」徹底打亂了國內議程，朝韓雙方都誤判擁有統一半島的能力，觸發內戰。另外，2017年5月，《人民日報》海外版微信公號「俠客島」就朝核問題，發文「反擊」朝鮮官媒朝中社的言論，其中質問「如果不是金日成要統一半島，半島怎麼會爆發戰爭？」，又指戰事令兩岸問題擱置，「中國承擔了朝鮮當年『任性』與妄動的大部分成本」。

（抗美援朝70周年專題）