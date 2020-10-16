韓戰70周年 迎戰友遺骸回家 憶戰爭殘酷 老兵淚湧「我還活着」

【系列二之一】明報記者 鄭海龍

1950年10月25日凌晨，馬英所在的42軍跨過鴨綠江進入朝鮮的第一戰，便是黃草嶺戰役。42軍轄下124師370團4連，以一連之力血戰3天3夜，抵禦美軍24師及韓國精銳白虎團配合飛機和火炮的20多次攻擊。《中國人民解放軍軍史》和《抗美援朝戰爭史》資料顯示，該役美韓損失260多人，志願軍14人陣亡26人受傷。「那一仗打得漂亮，死的人也不多。我們主要犧牲都是在南朝鮮。」馬英打破沉默，「1950年年三十晚上，我們突破三八線進入漢城（今首爾）。」當時42軍126師377團轄下的7連和9連搶先渡過漢江進入漢城，而馬英所在的8連執行掩護任務，惟來不及到漢城，就被敵軍切斷在漢江防線外。

一連逾百人 歷一役6生還

馬英又說起志願軍入朝第四次戰役「血戰砥平里」，這場仗發生在1951年2月15日，「咱們的武器不行。敵人又是飛機又是大炮」。參戰的126師與40軍119師、共6個團一萬多人，雖有3個炮兵連支援，但每門炮只有20至30發炮彈。據《抗美援朝戰爭史》所載，這批志願軍雖將砥平里美軍包圍，但美軍23團工事堅固，火力強，平均每門火炮發射炮彈250餘發；加之增援部隊如美陸軍騎兵1師5團又有30多輛坦克和逾百軍機協助，最終敵軍突破包圍進入砥平里。

當時志願軍總司令彭德懷等分析戰局後認為戰機已失，決定在2月16日拂曉前退出，結束連續一日多的砥平里戰鬥。馬英眼中湧淚、情緒激動地說：「本來我們很有優勢，搶佔了一個山頭。結果一場血戰下來，8連整個連100多口子（人），就剩下6個人了……我現在還活着呢，我還活着呢……」

原為攻台準備 入朝倉卒凍死戰場

現年93歲的曲洪業，曾是志願軍27軍政治部通訊連士兵。1950年11月12日，曲洪業隨27軍經吉林臨江入朝。27軍隸屬第9兵團，在入朝前一直在上海、杭州整訓準備「解放」台灣。由於入朝倉卒，第9兵團未有棉衣更換，以至在長津湖血戰中，該軍80師242團5連全連凍死戰場上。在朝鮮將近兩年的作戰中，曲洪業參加了第二、五次戰役和1951年夏秋防禦戰。他的任務是向志願軍司令部和各級部隊之間傳遞命令和信息。這崗位看似不那麼要命，亦因戰事充滿危險；曲洪業的班長膠東人劉永昌就是在一次任務中被燃燒彈燒死。

曲洪業所在的通訊連從朝鮮戰場回國時，只剩兩名士兵，一個是他自己，另一個是被調到通訊連的首長警衛員王金榮。對於朝鮮戰場經歷，曲洪業和很多老兵一樣不太願提，但戰友逝去的場景，成為他們揮之不去的夢魘，70年未曾遠去。

紅二代學者：3役反映中美軍人精神分野

「抗美援朝」學者、原志願軍63軍189師師長蔡長元之子蔡小心，致力發掘189師戰史多年，獨立採訪230多名老兵，並促成189師番號重建。他認為，最能體現中國軍人和美國軍人精神層面基本區別的戰役，是長津湖、上甘嶺和鐵原阻擊戰。「長津湖可說是中國立威第一戰，打得很慘。但是面對敵人的飛機坦克，志願軍一把炒麵一把雪（志願軍補給困難，只有雜糧炒麵和雪充飢解渴），還是打贏了。」他續指，鐵原阻擊戰比長津湖戰役更慘烈，志願軍63軍3個師在第5次戰役，從入朝初全軍近5萬人，到減至不足3萬人的情况下，面對聯合國軍近9萬人、數百輛坦克、强大空軍和上千門重炮的壓倒性優勢（其中189師承受聯合國軍5萬多人、90%重炮和全部坦克輪番攻擊），「奇蹟」完成阻擊任務，給予志願軍時間重新佈防，扭轉第五次戰役的敗局。

（抗美援朝70周年專題）