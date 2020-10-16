美任命西藏協調員 京斥政治操弄

曾訪台晤林榮基六四學運領袖

蓬佩奧在一份聲明中指出，戴斯卓將牽頭美國促進中國與西藏精神領袖達賴喇嘛或其代表進行對話，保護藏人獨特的宗教、文化和語言特徵，以及促進藏人的人權得到尊重等方面的工作，並強調「美國仍然關切中國對西藏的鎮壓」。戴斯卓是美國總統特朗普任內首名西藏協調員，特朗普也從未會見過達賴喇嘛。戴斯卓上月隨美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，其間與銅鑼灣書店店主林榮基、六四學運領袖吾爾開希等會面，有提及西藏議題。

外交部發言人趙立堅昨表示，西藏事務純屬中國內政，美方做法旨在干涉中國內政，破壞西藏發展穩定，中方對此堅決反對。「美方應停止利用西藏問題干涉中國內政，破壞西藏發展穩定，中方將採取一切必要措施捍衛自身的利益」。

另外西藏自治區黨委書記吳英杰昨日表示，從沒限制過外國人到西藏，強調西藏把旅遊作為主導產業，希望各國遊客能到西藏旅遊。