內地研究：疫情利好中日關係

中新社報道，藍皮書稱，中日關係發展的正常日程及回暖節奏雖因新冠疫情受到干擾，但大局和基本面未發生逆轉性異變。與此同時，「疫情給中日關係帶來一些『利好』和促進因素」，疫情需要合作應對，中日「命運共同體」認知、價值紐帶乃至文化共鳴應當因此增強；中日經濟皆面臨下行壓力、衰退風險，加強經濟合作具有必要。藍皮書表示，中日面對疫情，自當發揮積極作用，共同維護合理的全球化進程與秩序，繼續推進地區多邊合作。

指兩國面臨制約挑戰 經濟走向偏弱

藍皮書同時指出，兩國關係發展依然面臨制約因素與挑戰，日本對華政策的兩面性同步上升。具體到經濟與安全兩個領域，兩國經濟關係走向有些偏弱化，但保持了穩定的發展態勢；圍繞構建「建設性安全關係」，雙方強化共識，但在實踐中面臨難題。

另據日本《讀賣新聞》報道，兩艘中國海警船周日至周二（11日至13日）在釣魚島海域連續航行57小時39分鐘，創下2012年日本將釣魚島「國有化」以來的最長停留紀錄，日方三度透過中國大使館向中國政府提出抗議。報道指出，自8月28日日本前首相安倍晉三宣布辭任的翌日至9月，中國公務船並未駛入釣魚島海域，日本政府高官認為，此番再次進入，可能是中國在試探日本首相菅義偉政府的動向後，發現與之前的安倍政府沒什麼變化，因此重啟挑釁行為。

路透社引述日本政府發言人稱，將以衛星影像研究中國在東海島嶼的自然資源情况。