「淘寶台灣」年底停運 網站停下單

中央社報道，聲明指出，停運是「經慎重、諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素」而作出的決定，被問到有無其他因素時，克雷達僅稱決議經董事會審慎全盤評估。阿里表示，尊重克雷達決定，對於淘寶台灣停運沒有評論，並強調阿里在台灣市場的業務營運一切如常，將會繼續透過手機淘寶服務台灣消費者。

調查指阿里控制 營運商裁陸資

克雷達去年開始經營淘寶台灣，但台灣經濟部投資審議委員會今年8月表示，儘管阿里巴巴（9988）藉由克雷達間接持有淘寶台灣，且持股比例低於30%，但調查發現阿里可實控克雷達，且涉及資訊安全風險，將其認定為陸資，罰款41萬元新台幣（約11萬港元），並限期6個月撤資或改正。

台灣行政院發言人丁怡銘昨表示，行政院長蘇貞昌上任以來嚴審嚴查陸資透過各種轉投資到台灣，投資《兩岸關係條例》不容許的項目，將請各主管機關持續研究有關法例，彌補制度缺失。