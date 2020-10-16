台軍包機赴東沙 被港拒進飛航情報區

《聯合報》報道，台灣立榮航空昨天上午9時05分由高雄小港機場出發的B7-9051次軍方包機，在飛往東沙群島途中，因被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，被迫返回台灣。

台交通部民航局回應稱，包機獲港方告知，飛經區域26,000呎以下有危險活動，拒絕進入，基於安全考量折返；又強調港方並未事先發布飛航公告，台方已提醒港方未來依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

立院國防委員會立委趙天麟表示，東沙海域、空域是敏感地帶，台灣要提高層次因應。趙天麟說，在我方民航機已告知香港有此次飛航，民航班機要經香港飛航情報區之後，港方竟要求台民航機返航，很不尋常，該處是空域、海域的敏感地帶，通常只在遇到天災時才有這種狀况。因此，他要求政府要拉高層次，不止是立榮航空的事，民航局、海巡署和國防部三方都要出面釐清原因，「請香港說清楚，否則以後恐有更大的問題」。

美艦再經台海 解放軍促停滋事攪局

美國海軍太平洋艦隊昨發新聞稿證實，巴里號（USS Barry）14日經過台海，並強調此舉符合國際法，目的是展現美軍對自由開放的印太區域之承諾。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校昨稱，東部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視美艦。他又「正告」美方，促停止在台海地區滋事攪局的言行，並強調戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。