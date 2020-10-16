《人民日報》刊〈告台灣情治部門書〉 促勿被台獨綁架 警告「勿謂言之不預」

央視《焦點訪談》節目周一（12日）起連續3天播放台諜案專題報道，指控台灣鄉政顧問李孟居、學者鄭宇欽、蔡金樹及施正屏等涉嫌間諜罪。報道稱，內地國安機關近期展開「迅雷—2020」專項行動，破獲數百宗台諜案。昨《人民日報》署名「安平」的〈站在歷史正確的一邊——告台灣情治部門書〉文章稱，自蔡英文上台後，涉台諜案件從2018年的百餘宗，增加至2020年的數百宗，背後折射出台當局及其情報部門「近乎瘋狂地對祖國大陸實施各類情報滲透破壞活動」。

文章奉勸台灣情治部門，「不要被『台獨』的『末路戰車』所綁架」，而「能夠看到民族大義與歷史正道，立即停止對祖國大陸的情報滲透破壞活動」。文章又正告台灣情治部門中「抱守『台獨』立場的頑固分子」，「玩火自焚只有死路一條，棄暗投明才是人間正道」，否則國安機關會堅決運用反分裂國家法、反間諜法等法律武器「窮追務獲」，「勿謂言之不預也」。最後，文章又對「擁護祖國統一的有識之士」喊話，「祖國大陸與你們溝通交流的大門永遠敞開」，歡迎通過各種形式與渠道開展合作。

「勿謂言之不預」 與印越開戰前曾用

公開資料顯示，文中「勿謂言之不預也」一句，是較為嚴厲的外交警告。中國此前三度與別國爆發武裝衝突前，官媒都以「勿謂言之不預也」發出警告，包括1962年9月，《人民日報》社論〈是可忍，孰不可忍〉文末警告印度當局，「勿謂言之不預也」。一個月後，中印邊境戰爭爆發。1978年12月，《人民日報》社論〈我們的忍耐是有限度的〉文末，同樣提及「勿謂言之不預」，翌年2月中越戰爭開打。

另一次則是中蘇在邊界珍寶島發生武裝衝突前兩年，新華社在1967年7月指摘蘇聯在中國從事間諜活動，文末也點明「勿謂言之不預也」。不過，近年中國官媒則不止一次使用「勿謂言之不預也」。最近一次是《人民日報》去年5月發表社論抗議美國對華貿易打壓，稱「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預！」。

央視播登陸艦搶灘演練

另央視國防軍事頻道昨播出海軍登陸艦登陸搶灘演訓短片，畫面顯示登陸艦登岸後艙門打開，多輛戰車和士兵迅速衝出搶灘。軍事頻道微博亦發布海軍陸戰隊「蛟龍突擊隊」在南海某海域的實戰訓練影片，可見蛙人由水下到陸地隱蔽奇襲、狙擊手空中索降突擊等場景。

台媒指北京軟硬兼施

多家台媒指「告台灣情治部門書」顯示對台軟硬兼施；截至發稿，未見台官方對此評論。中央社引述邱垂正昨對「台諜案」回應，他譴責大陸當局企圖干擾台灣社會，恫嚇台灣人民，以破壞間諜名義，「濫捕並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流」。

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