海軍陸戰隊：強化打仗意識 央視連續兩晚播 白宮再提兩項對台軍售

習：肩負維護領土完整海外利益職責

習近平前日到位於潮州的海軍陸戰隊司令部視察。央視畫面顯示，習近平在與陸戰隊幹部會議上觀看有關部隊建設情况的影片，並了解相關任務分隊專項訓練情況，以及聽取海軍陸戰隊司令員孔軍匯報。畫面特意披露了海軍陸戰隊演習登陸的畫面。習近平強調，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。內地輿論認為，「領土完整」是指包括台灣地區。昨晚《新聞聯播》播出海軍陸戰隊士兵訪問，多名官兵表示，會認真貫徹習講話，強化備戰打仗意識、堅持戰鬥力標準，將實戰要求落實到練兵備戰各方面和全過程。

《解放軍報》昨天亦刊登題為「把全部心思和精力放在備戰打仗上」的評論員文章。文章指出，習近平在視察海軍陸戰隊時的重要講話，「對抓好備戰打仗提出明確要求，立起了備戰打仗的鮮明導向」；中國安全形勢不確定性不穩定性增大，全軍只有正確認識和把握中國安全和發展大勢，增強憂患意識、危機意識、打仗意識，把全部心思和精力放在備戰打仗上，把備戰打仗擺到位、抓得緊，磨礪勝戰刀鋒，錘煉過硬素質，提升實戰水平，才能做到召之即來、來之能戰、戰之必勝。

美擬再售台MQ9無人機及魚叉反艦導彈

另據路透社引述消息報道，美國白宮繼周一（11日）通知國會3項對台軍備出售案後，周二再報呈兩項軍售，分別是美國通用原子公司（General Atomics）製造的MQ-9無人機和波音公司生產的陸基魚叉反艦導彈。

報道指，此次擬對台出售的MQ-9無人機，為特朗普政府此前修改名為《導彈技術控制制度》（MTCR）的國際軍備控制協議後的首筆交易。另據一名消息人士稱，軍售案並提到出售反艦導彈約100枚，價值約20億美元。

針對美國務院批准對台售武，國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行新聞發布會上表示堅決反對，亦反對美台之間任何形式的軍事聯繫。她說，民進黨當局勾結外部勢力，「以武謀獨」，不過是螳臂當車，只會給台灣民眾帶來深重災難。她又稱，解放軍近期在台海的有關戰訓活動，是針對台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，針對的是「台獨」分裂勢力和其分裂行徑，針對的是外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

（綜合報道）