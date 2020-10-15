習近平向鄧小平銅像獻花籃

昨晨安保撤崗惹猜測

據了解，向鄧小平銅像敬獻花籃作為習近平此次出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會的保留項目，官方曾計劃在本月13日上午舉行。惟受颱風「浪卡」來襲等因素影響，該行程被更改和一再押後。昨日清晨大批便衣警員已接到命令在蓮花山就位，並封鎖相關的區域。惟在接近上午10時許，曾經佈置嚴密的警戒安保人員一度撤崗。坊間猜測紛紛，認為蓮花山一行或將被取消。

至下午，習近平乘車抵蓮花山公園，並在山頂廣場向鄧小平銅像敬獻花籃。隨後，習近平乘坐珠海牌照的旅遊小巴駛下蓮花山，並罕有地打開車窗，向山路邊等候的市民揮手致意。由於車輛行經路上，迎接的市民並非站在道路一面。習近平為此還專程起身打開另外一面車窗，再向另外一面市民揮手致意。

在結束蓮花山行程後，習近平此次深圳公開行程便已告一段落，預計隨後便會啟程返京。消息稱昨日晚間深圳還將舉行一場慶祝深圳經濟特區成立40周年的盛大晚會，但習近平並未出席。