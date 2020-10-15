習籲深圳創建社會主義現代化範例 總結十經驗 授權重要領域改革自主權

新華社報道，習近平在長達52分鐘的講話中表示，經濟特區40年改革開放實踐創造了偉大奇蹟，特區創新發展積累的10條經驗，即必須堅持黨對經濟特區建設的領導；必須堅持和完善中國特色社會主義制度；必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先；必須堅持全方位對外開放；必須堅持創新是第一動力；必須堅持以人民為中心的發展思想；必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法；必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念；必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與港澳融合發展、相互促進；必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用。

囑推「可複製重大制度創新成果」

習近平說，新冠肺炎疫情使世界變局加速演進，中國經濟正處在轉變發展方式的攻關期，實現高質量發展還有許多短板，特區發展也面臨着一些挑戰。但他強調，黨中央對深圳寄予厚望，深圳要創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，率先實現社會主義現代化。這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命。

習近平表示，中共中央決定以特區建立40周年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項；深圳特區要扛起責任，努力在重要領域推出一批重大改革措施，形成一批「可複製、可推廣的重大制度創新成果」。此前國務院11日印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，包含打造市場化法治化國際化營商環境、完善科技創新環境制度、完善高水準開放型經濟體制等七大方面。

不點名提及父習仲勛貢獻

習近平在回顧深圳特區的發展歷史時，說「1979年4月，廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區、推進改革開放的建議。鄧小平同志明確指出，還是叫特區好，中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來」。根據官方記載，1979年4月，在中共十一屆三中全會閉幕後3個多月，習近平的父親、時任廣東省委第一書記習仲勛代表廣東省委，在中央工作會議上向中央「要政策」。習仲勛當時請求中央允許「在毗鄰港澳邊界的深圳、珠海與重要的僑鄉汕頭市各劃出一塊地方，搞貿易合作區」。

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