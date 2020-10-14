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中國
2020年10月14日星期三
中國新聞
人大常委開會 回應犯罪低齡化 刑法修正案二審 12歲殺人須負刑責
「頂替」上大學 研最高囚3年
澳媒指叫停煤炭進口 華海關：加強監管
青島增6確診 專家籲遊客關注健康兩周
廣州地鐵研究項目招標 路線擬延伸珠海深圳
中國評論：總書記擴權 不搞主席制／文：孫嘉業
美對台最新7項軍售 3項已呈國會待通過
退役中將：美不賣真正有用武器
大陸再公布台諜案 藉交流蒐情報
洪秀柱：戰爭後只有貌合神離的統一
道具豬抗議
道具豬抗議
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【明報專訊】台行政院長蘇貞昌昨再度到立法院作施政報告，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含瘦肉精美豬進口道歉，持看板佔據官員席、備詢台及發言台，並在議場內擺放道具豬，杯葛議事，致會議空轉。
（中央社）
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