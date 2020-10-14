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道具豬抗議

【明報專訊】台行政院長蘇貞昌昨再度到立法院作施政報告，但國民黨立委不滿蘇貞昌未對政府放寬含瘦肉精美豬進口道歉，持看板佔據官員席、備詢台及發言台，並在議場內擺放道具豬，杯葛議事，致會議空轉。

（中央社）

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