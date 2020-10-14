美對台最新7項軍售 3項已呈國會待通過

路透社引述3名知情消息來源稱，白宮向台灣提供先進武器的3項軍售案已在近日通知國會兩院的外交關係委員會。匿名消息人士說，參眾兩院外委會領袖收到通知後稱，負責審批海外武器銷售的美國國務院已經批准3項軍售計劃。

阻兩棲登陸武器方案未提交

上月路透社曾稱，有多達7項重大武器系統進入美國的出口審批程序。這次涉及的武器系統，包括洛克希德‧馬丁公司（LMT） 製造的被稱為「高機動性火箭炮系統」（HIMARS）的車載多管火箭發射裝置、波音公司生產的被稱為SLAM-ER的遠程空對地導彈，以及可將圖像和數據實時從飛機傳給地面站的F16戰機外掛感應吊艙。

消息人士說，其他阻遏兩棲登陸的武器銷售案，包括大型複雜的無人飛機、陸基魚叉反艦導彈和水雷，還沒有送交國會山，但預計很快會送達。在國務院正式通知國會之前，參眾兩院的外委會按照一套非正式的審批程序，有權審議和阻止武器銷售。美國國務院一名發言人對此回應表示，在正式通知國會前，美國對擬議的防務銷售或轉讓不予證實或評論。

台外長：未接通知 感謝美方

台灣外長吳釗燮昨表示，這段期間台灣受到解放軍軍事威脅愈來愈嚴重，美國政府依照對台6項保證及台灣關係法，持續提供防衛性武器，政府對此表達感謝。通知國會是美國對台出售防衛性武器的既定方式，外交部目前還沒接獲正式通知。他期盼未來美方也能持續對台軍售防衛性武器。

中國外交部發言人趙立堅則回應，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。趙立堅指出，中方敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將根據形勢發展做出正當必要回應。