青島增6確診 專家籲遊客關注健康兩周

青島市衛健委網站消息，該市周一（12日）新增6宗確診，其中2宗原為無症狀感染者，另新增無症狀感染者5宗，本輪疫情累計暫12人確診（不計無症狀感染者）。

復旦大學公共衛生學院教授姜慶五表示，目前青島確診者均為當地居民，只有一的士司機可能有一定範圍的接觸，提醒遊客兩周內要特別關注健康。

8日的黃金周假期，青島共接待遊客447.58萬人次。目前全國各地均要求到青島的遊客接受核酸檢測。「紅星新聞」引述曾到當地旅遊的北京居民表示，公司要求做核酸檢測以排除風險。該北京居民周一（12日）去醫院做檢測，發現排隊檢測者幾乎都在國慶假期到過青島。

無求醫 商人江蘇返台確診

另外，台灣中央流行疫情指揮中心昨公布，新增1宗境外輸入新冠個案，為從江蘇返台的約40歲台商。他在大陸時已有症狀，自行服藥沒在當地求醫，周日（11日）返台在機場檢測確診，目前住院隔離。中心續指，該台商在大陸的辦公室有兩名同事也有感冒徵狀，自行服藥未求醫。