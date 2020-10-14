澳媒指叫停煤炭進口 華海關：加強監管

澳：認真看待 已接觸中方

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周二（13日）表示，澳政府認真看待該報道，已透過外交渠道接觸中國，以確保中方尊重中澳自貿協定及世貿（WTO）條例。不過他亦補充，有關消息或只是中方的短期措施，並非罕見。

4國企被指接令停入口

澳洲《悉尼先驅晨報》周一（12日）引述標普全球普氏（S&P Platts）的消息稱，目前中國國有能源企業和鋼鐵廠上周五（9日）接到官方「口頭通知」，要求他們暫停從澳洲進口煤炭。標普全球稱消息來源為4家中國國企。消息還稱，在蒙古、印尼和澳洲這3個中國大量進口煤炭的國家中，與中國關係緊張的澳洲「肯定」會首當其衝，在海關報關時會遇到阻礙。

內地傳媒「第一財經」引述海關總署回應稱，對於上述情况，中國海關將進一步加強對相關產品的進口監管，「有關情况請向有關主管部門了解」。

海關總署指出，今年首三季度，中澳貿易總值8597.3億元（人民幣，下同），同比下降1.1%，佔同期中國進出口總值的1.1%。其中對澳洲出口2589.5億元，增長9.5%，自澳洲進口6007.8億元，下降5.1%。從主要貿易商品看，前三季度，中國對澳洲出口主要商品為機電產品、勞動密集型產品，佔出口值的75.7%。自澳洲進口的主要商品為鐵礦砂、天然氣和煤，佔進口值的76.4%。