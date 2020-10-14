人大常委開會 回應犯罪低齡化 刑法修正案二審 12歲殺人須負刑責

內地近年低齡未成年人罪案頻現，2019年10月，大連市未滿14周歲的男孩將一名年僅10歲的女童殺害，因男孩未達到法定刑責年齡，毋須負上刑責，目前被收容教養3年。2018年12月，湖南沅江一名12歲男童因不服母親管教弒母，因未滿14周歲被釋放，返校後一度引起全校家長恐慌。2012年，湖南衡陽一名12歲男童因不滿姑媽管教，將其及表弟表妹殺害。

12歲童弒母 獲釋掀爭議

現行刑法第17條規定，未滿14歲者不管作出任何危害社會行為，都毋須負刑事責任；已滿14周歲未滿16周歲的人，具相對負刑事責任，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪以外的罪行，不追究刑責。

綜合內地傳媒報道，針對犯罪低齡化現象，草案擬下調法定最低刑事責任年齡和修改有關收容教養的規定。草案規定，已滿12周歲未滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，情節惡劣的，經最高檢察院核准，應當負刑事責任；同時，統籌考慮刑法修改和預防未成年人犯罪法修改相關問題，將對未成年人罪犯的收容教養修改為「專門矯治教育」。

澎湃新聞引述專家分析稱，修訂提出了專門矯治教育制度的發展方向，相信有助改善過去「收容教養」缺乏具體規定的情况。

姦淫不足10歲女 可判死

草案另擬加強對未成人的刑法保護。對於姦淫幼女罪，草案指出，對姦淫不滿10周歲的幼女或者造成幼女傷害等嚴重情形將適用更重刑罰，處10以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。草案亦增加特殊職責人員性侵犯罪，對負有監護、收養、看護、教育、醫療等特殊職責人員，與已滿14周歲、未滿16周歲未成年少女發生性關係，不論未成年者是否同意，都應追究刑責。

人民網報道，十三屆全國人大常委會在今年6月28日至30日召開的第二十次會議上，首次審議前述刑法修正案草案，其後草案在「中國人大網」徵求公眾意見。全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉周一（12日）在記者會上稱，其間收到65,080名公眾提出的137,544條意見，主要集中於未成年人權益保護，稱公眾希望加大對性侵害未成年者的懲治。

另外，《未成年人保護法修訂草案》昨亦提請人大常委會三審。該草案三審稿提出，加強對未成年者個人資料的保護，包括規定處理未滿14周歲未成年人個人資料，應徵得其父母或監護人同意；要求網絡提供者應當採取斷開鏈結等措施，制止網絡欺凌行為以及危害未成年人身心健康資訊的傳播，並向有關部門報告等。

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