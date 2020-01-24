青島再9人染疫 全市5日內檢測 涉950萬人 衛健委派工作組指導控疫

明報記者

青島市衛健委網站消息，青島在11日通報發現3宗新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模的流行病學排查和分類檢測，已採樣277,968份進行核酸檢測。全市排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離觀察，全部完成核酸檢測，其中9人核酸檢測結果陽性，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬。

4人確診 5人無症狀感染

經專家組判定，9人中有4人為確診病例，5人為無症狀感染者。目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與青島市胸科醫院高度關聯。

胸科醫院與全數個案高度關聯 已停診

據《健康時報》消息，青島市胸科醫院在11日已停診，工作人員稱，「我們醫院的醫護和工作人員每14天會做一次核酸檢測，目前沒有醫護人員感染。」而3宗確診病例所在小區的市北區洛陽路街道辦事處工作人員表示，出現確診病例的單元已封閉，但小區沒有封，目前仍在緊急處理。

國家衛生健康委員會昨日已派出工作組，赴青島指導當地開展疫情防控工作。疫情發生後，按照上級部署要求，青島市立即啟動應急響應機制，在國家和山東省專家組指導下，開展疫情研判、流行病學調查、重點人群排查等工作，疫情處置工作正在加快推進。

目前，青島目前正加快推進社區核酸檢測，3日內檢測全覆蓋青島市內五個區，5日內檢測全覆蓋全市，這也意味該市將在5日內完成全民核酸檢測。

青島市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）11日下午召開第11次工作例會。會議強調，要充分認識這次疫情的複雜性、嚴峻性，要求以對群眾生命安全和身體健康高度負責的態度，科學精準做好常態化疫情防控，從嚴、從實、從快抓好疫情處置，確保各項防控措施落實到位。

（抗疫新階段）