深圳新發展方案　續走改革最前列

《深圳特區報》引述深圳市委黨校（社會主義學院）副院長譚剛表示，從國家層面看，中央授權深圳開展綜合改革試點，有助更好為全國深化改革、全面開放探索經驗，進而推動中國在新發展階段加快構建新發展格局。從地方層面分析，《方案》也為深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點「提供了關鍵招式」，有助於增強深圳在粵港澳大灣區中的核心引擎功能和作用。

增強在大灣區核心引擎功能

譚剛指出，《方案》針對深圳現狀量身定制，首批推出40項綜合授權事項清單，涉及要素市場、營商環境、科技創新、對外開放、民生供給、生態環境和城市空間治理等6個方面，「既為深圳提出了深化改革、擴大開放的戰略任務，又極大地拓展了深圳改革探索空間，構建起深圳在『十四五』新發展期間全面深化改革的總體藍圖和實施細則」，將推動深圳繼續走在全國改革開放最前列。

譚以營商環境建設為例，指《方案》要求深圳完善行政管理體制和經濟特區立法，包括支持深圳擴寬經濟特區立法空間，從全國來看，顯然屬於最新領域的率先探索，同時亦體現利用經濟特區立法權推動建設一流營商環境的深圳特色。