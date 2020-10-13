四大經濟特區 深圳遙遙領先

目前中國設立的首批四大經濟特區，按2019年的國內生產總值（GDP）排名分別為深圳（26927億元，人民幣，下同）、廈門（5995億元）、珠海（3435億元）和汕頭（2694億元），深圳經濟總量遙遙領先於另外三個經濟特區。深圳的成就雖然來自於經濟特區的政策，但同時成立的珠海、汕頭和廈門經濟特區，卻沒有取得深圳般的輝煌成就，相信與深圳毗連香港有莫大關係。

毗連香港佔優

深圳作為中國最成功的經濟特區，在40年前，只是一條小漁村，甚至在10年前，深圳的GDP仍然只及香港的一半。時至今日，深圳已躋身中國一線城市，更與廣東首府廣州及「國際大都會」香港展開競爭。前日中辦印發的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，賦予深圳「在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能」，這被認為是確立了深圳作為大灣區龍頭地位。