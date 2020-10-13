南下首站訪潮汕 習：42年前來過 今赴蓮花山公園瞻仰鄧小平像

明報記者

消息人士向本報透露，習近平昨日上午自北京飛抵汕頭，對汕頭展開簡短視察。有兩個消息來源向本報稱，習近平在汕頭之行並未公開。

民眾拍掌高呼「總書記，你好！」

習近平南行公開活動的首站是汕頭北邊的潮州。網絡流傳的短片及圖片顯示，習近平在潮州七俊坊牌坊街參觀。大批民眾在兩旁向習近平拍掌，高呼「總書記，你好！」之後習近平拿着麥克風講話，表示自己在42年前就曾經到訪過潮州，習近平笑着說：「我（當時）來的時候，這裏有很多人可能都不在。」

習近平稱，潮州是一個具有悠久歷史的文化名城，彌足珍貴。並寄望潮州父老鄉親，抓住時機，乘勢而上繼續將潮州建設好。隨後習近平還饒有興致地走訪街市和了解潮汕牛丸。央視發布的消息稱，習近平此行首先考察潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，查看文物修復保護，非遺文化傳承，文旅資源開發等情况。隨後，習近平前往潮州三環集團股份有限公司，了解企業自主創新和生產經營情况。

潮汕29年再迎領導人視察

習近平此次南下視察，首站選擇潮汕，使得該地區在過去29年來再次迎接國家領導人視察。在此前的1991年，時任國家主席江澤民曾出席過汕頭特區建立10周年慶祝活動。消息人士稱，陪同習近平到廣東視察的有中央辦公廳主任丁薛祥，副總理劉鶴、發改委主任何立峰，全國政協副主席董建華、梁振英、夏寶龍，以及廣東省委書記李希，廣東省長馬興瑞等中央及地方官員。

消息人士對本報透露，昨晚習近平乘高鐵由汕頭抵達深圳。依照計劃，將在今日上午登蓮花山及瞻仰鄧小平銅像。明日上午，是習近平本次南下視察的重頭戲，將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表講話。消息人士稱，在中美角力及新冠疫情之下，除了高度肯定並堅持改革開放國策外，習近平料將闡發中國對國內及國際相關議題的重要論述。

消息：大會與會者要提前上繳手機

據深圳市氣象局及應急管理局消息，受颱風「浪卡」影響，今日及明日深圳市將有強風及暴雨，暫未知今日習的行程會否有臨時調整。本報獲悉，受邀參加特區建設40周年大會的代表與嘉賓，將在今日全部完成隔離和完成核酸檢測。官方並要求與會者提前上繳手機等通訊器材，並暫時中斷與外界聯繫，直至慶典大會閉幕。

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