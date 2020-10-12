內地破數百台諜案 李孟居央視「認錯」

前述報道援引廣東深圳市國家安全局稱，自稱商人的李孟居，同時是台獨組織「台灣聯合國協進會」理事，他去年8月自台赴港參與反修例活動，其間製作支持「反送中」宣傳單派給香港人，到維園出席活動為「黑衣人」打氣加油及合照等行為，屬「台獨」勾結「港獨」。

稱被友人騙了參與反修例運動

節目表示，其後，當了解到有武警在深圳灣體育館集結，李孟居又從香港去深圳，設法用手機和錄像機拍攝到軍車及武警的照片，最終在深圳準備出境時被捕。內地國安表示，李拍攝的16段短片和48張照片屬於秘密級資料，已經威脅到國家安全。

李孟居在節目中出鏡「自白」，稱為過去做的很多錯事感到抱歉，「對祖國、對國家或許有些傷害」，又指暴力是不對的。他說，當時赴港參與反修例運動，是被友人、枋寮鄉鄉長陳亞麟「騙了」過去；又感到「台灣政府好像在支持這件事」，認為參與聲援可讓他「有點人脈、社會地位」。

內地國安人員稱，像李、陳等人，「並不是真正關心香港民眾的安全以及香港的自由、民主」，而是想在台灣獲取關注度、知名度，賺取個人政治資本；「台獨勢力所謂的民主自由是假，亂港謀獨是真」。

據內地傳媒去年報道，李孟居涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密，於去年10月31日被深圳市國家安全局正式逮捕。