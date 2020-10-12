內地破數百台諜案 李孟居央視「認錯」

【明報專訊】央視昨晚（11日）《新聞聯播》報道稱，內地國家安全機關今年展開「迅雷2020」專項行動，破獲數百宗間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員。其後央視節目《焦點訪談》播出相關專題報道，指去年赴港參加反修例運動後在深圳被捕的台灣屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居案，是台獨勢力干預香港事務的典型，嚴重威脅國家安全。
前述報道援引廣東深圳市國家安全局稱，自稱商人的李孟居，同時是台獨組織「台灣聯合國協進會」理事，他去年8月自台赴港參與反修例活動，其間製作支持「反送中」宣傳單派給香港人，到維園出席活動為「黑衣人」打氣加油及合照等行為，屬「台獨」勾結「港獨」。
稱被友人騙了參與反修例運動
節目表示，其後，當了解到有武警在深圳灣體育館集結，李孟居又從香港去深圳，設法用手機和錄像機拍攝到軍車及武警的照片，最終在深圳準備出境時被捕。內地國安表示，李拍攝的16段短片和48張照片屬於秘密級資料，已經威脅到國家安全。
李孟居在節目中出鏡「自白」，稱為過去做的很多錯事感到抱歉，「對祖國、對國家或許有些傷害」，又指暴力是不對的。他說，當時赴港參與反修例運動，是被友人、枋寮鄉鄉長陳亞麟「騙了」過去；又感到「台灣政府好像在支持這件事」，認為參與聲援可讓他「有點人脈、社會地位」。
內地國安人員稱，像李、陳等人，「並不是真正關心香港民眾的安全以及香港的自由、民主」，而是想在台灣獲取關注度、知名度，賺取個人政治資本；「台獨勢力所謂的民主自由是假，亂港謀獨是真」。
據內地傳媒去年報道，李孟居涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密，於去年10月31日被深圳市國家安全局正式逮捕。