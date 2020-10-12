福建外海軍演 離金門71公里 解放軍軍機昨兩度進台灣西南空域

【明報專訊】台灣總統蔡英文在台灣雙十節向北京喊話，稱「願在對等尊嚴的原則下」與大陸對話，中國大陸並不買帳，昨天（11日）再發布解放軍將在福建漳州古雷半島東側海域舉行實彈射擊演習的消息，演習區域最北點距台灣金門僅約71公里。與此同時，解放軍軍機昨天上午兩度進入台灣西南空域。
明起5天古雷半島側海實彈射擊
福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會發布的禁航通告顯示，解放軍定於明天起（13日）至周六（17日）在古雷半島東側海域進行實彈射擊，要求警戒區域內的漁船、人員務必於今天（12日）下午3時前撤離。古雷半島位於福建南部，台灣海峽西南角。台灣《自由時報》報道，根據公告範圍，此次射擊演習的最北地點六鰲半島大尖山礁，距金門僅約71公里。
台灣媒體援引台空軍紀錄報道，昨天上午8時42分、9時01分，解放軍軍機兩度進入台灣防空識別區，高度分別達到3000米、4000米，台灣空軍照例在空警戒並兩度廣播驅離。
據台灣軍事迷facebook專頁「台灣西南空域」管理員分析，此次仍為解放軍的運-8反潛機。報道並指出，昨天是解放軍軍機連續6天、且自台防務部門9月16日首度發布有關信息以來，解放軍軍機第17度進入台灣空域。
大陸國台辦10日批評，蔡英文在雙十大會的談話是「延續對抗思維和敵對意識」，強調要回到「九二共識」政治基礎，兩岸才能重啟對話協商。當日，除了解放軍上午派出一架運-8反潛機進入台灣西南空域，央視還播放作為攻台主力的第七十三集團軍，早前在福建、廣東兩省多處海域展開的多兵種聯合立體渡海登島演練畫面。台媒指，這顯示大陸對台警示意味濃厚。
AIT：大陸威脅將強化美台合作
《聯合報》報道，為慶祝台灣雙十節，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）昨天發布影片，表示今年見證美台關係深度發展，美方將持續推動雙邊關係並助台灣提升國防。
影片提到大陸對台灣的軍事威脅，莫健稱，有關威脅將強化美台在安全議題上的合作，其中不但涉及重要軍售，亦包括協助台灣打造更有效的嚇阻能力。