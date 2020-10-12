福建外海軍演 離金門71公里 解放軍軍機昨兩度進台灣西南空域

明起5天古雷半島側海實彈射擊

福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會發布的禁航通告顯示，解放軍定於明天起（13日）至周六（17日）在古雷半島東側海域進行實彈射擊，要求警戒區域內的漁船、人員務必於今天（12日）下午3時前撤離。古雷半島位於福建南部，台灣海峽西南角。台灣《自由時報》報道，根據公告範圍，此次射擊演習的最北地點六鰲半島大尖山礁，距金門僅約71公里。

台灣媒體援引台空軍紀錄報道，昨天上午8時42分、9時01分，解放軍軍機兩度進入台灣防空識別區，高度分別達到3000米、4000米，台灣空軍照例在空警戒並兩度廣播驅離。

據台灣軍事迷facebook專頁「台灣西南空域」管理員分析，此次仍為解放軍的運-8反潛機。報道並指出，昨天是解放軍軍機連續6天、且自台防務部門9月16日首度發布有關信息以來，解放軍軍機第17度進入台灣空域。

大陸國台辦10日批評，蔡英文在雙十大會的談話是「延續對抗思維和敵對意識」，強調要回到「九二共識」政治基礎，兩岸才能重啟對話協商。當日，除了解放軍上午派出一架運-8反潛機進入台灣西南空域，央視還播放作為攻台主力的第七十三集團軍，早前在福建、廣東兩省多處海域展開的多兵種聯合立體渡海登島演練畫面。台媒指，這顯示大陸對台警示意味濃厚。

AIT：大陸威脅將強化美台合作

《聯合報》報道，為慶祝台灣雙十節，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）昨天發布影片，表示今年見證美台關係深度發展，美方將持續推動雙邊關係並助台灣提升國防。

影片提到大陸對台灣的軍事威脅，莫健稱，有關威脅將強化美台在安全議題上的合作，其中不但涉及重要軍售，亦包括協助台灣打造更有效的嚇阻能力。