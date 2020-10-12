青島增3本地確診 內地56天「零個案」斷纜

國家衛健委昨日通報，截至10月10日，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21宗，均為境外輸入病例。這也意味着，內地連續56天無本土新增。不過，這一紀錄被山東青島的確診病例中止。

女陪護染疫 司機丈夫同確診

中新社報道，據青島市衛健委網站消息，昨日，青島市新增3宗新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者。經流行病學調查，專家組初步判斷，3宗無症狀感染者與青島市胸科醫院相關聯，該院部分獨立區域承擔着收治境外輸入新冠病毒感染者的任務，具體感染源正在進一步排查。

3名確診的無症狀感染者中，一名韓姓男性是待業人員，一名江姓女性在醫院從事陪護工作，另一名邵姓男子是的士司機，為前述江姓女子的丈夫。昨日，3人已轉至定點醫院隔離觀察。

接到確診報告後，青島市統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）立即啟動應急響應，進行應急處置。迅速開展流行病學調查，對所有排查到的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者、一般接觸者即時開展核酸檢測，進行健康管理。對3宗無症狀感染者居住的小區單元樓、市胸科醫院、市中心醫院急診科等重點場所連夜實施全封閉管控，並對環境進行全面殺菌消毒。各項相關疫情防控工作正在有序進行，有關信息將及時向社會公布。