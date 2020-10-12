中央促各地落實《深圳改革試點實施方案》

該方案共27條，包含總體要求、完善要素市場化配置體制機制、打造市場化法治化國際化營商環境、完善科技創新環境制度、完善高水準開放型經濟體制、完善民生服務供給體制、完善生態環境和城市空間治理體制七大方面。

增強在大灣區核心引擎功能

新華社報道，該方案的總體要求，圍繞中國特色社會主義先行示範區的戰略定位和戰略目標，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，率先完善各方面制度，構建高質量發展體制機制，推進治理體系和治理能力現代化，加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

方案提出完善要素市場化配置體制機制，包括支持在土地管理制度上深化探索。深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策，完善居住證制度。此外，還支持在資本市場建設上先行先試，優化私募基金市場准入環境。亦提及加快完善技術成果轉化相關制度，加快培育數據要素市場。支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場或依託現有交易場所開展數據交易。開展數據生產要素統計核算試點，率先探索完善生產要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制等。