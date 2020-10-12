慶祝深圳特區40周年 習近平今南下 林鄭賀一誠同訪 料與習會面

流傳丁薛祥先抵前海視察

北京消息人士向本報透露，在慶祝特區成立40周年活動中，會舉辦一個總結大會作為重點項目，屆時國家主席習近平將出席相關活動。消息人士稱，習近平此次南下首站並非深圳，而是將行程後半部分安排在深。另有消息稱，在習近平出席經濟特區成立40周年的慶祝活動時，香港行政長官林鄭月娥與澳門行政長官賀一誠亦會到訪深圳，並有機會與習近平會面。

在習近平啟程前，廣東多個城市有提高安保級別迹象。早前流傳在內地微信朋友圈的短片顯示，有高級別領導在巡視深圳前海。隨後有市民據網絡短片顯示的地點趕往現場，發現現場大量便衣警員和警車在附近戒備。有未經官方證實的傳聞稱，先行抵前海視察的是中央辦公廳主任丁薛祥。

廣東多地禁飛令 酒店增安保

此外，廣東多地公安部門近日發布「禁飛令」，禁止市民在轄區內放飛「低小慢航空器」。深圳市管理部門要求自本月11日起，至17日止，在深圳全市範圍內，禁止一切單位、組織、和個人利用「低（空）慢（速）小（型）」航空器進行飛行活動，確實需要飛行的，應當經軍隊、民航空中管制部門批准後，方可實施。對於違規飛行的行為，公安機關將會依法查處。此外，東莞和中山市公安局也先後發出「禁飛令」，並明確是為「維護慶祝經濟特區建立40周年活動舉辦期間周邊地區空中安全，杜絕各類違法違規飛行活動發生」。其中東莞的禁飛期橫跨整個10月，中山的禁飛期則從10日至本月20日。

除「禁飛令」，另有位於深圳中心城區的蓮花山公園、洲際酒店和華僑城周邊區域亦提高安保。其中山頂廣場中央矗立改革開放總設計師鄧小平塑像的蓮花山公園從昨日起開始封閉，華僑城洲際酒店亦被政府臨時徵用，時間為本月10日至15日。與此同時，深圳華僑城周邊區域將在12日至14日進行3日封閉管理，屆時在上述區域一些機構可能會停業3天。

明報記者

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