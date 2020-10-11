「天問」完成變軌飛向火星 4個月後交匯 待引力捕獲着陸

瞄準3億公里外200公里範圍

中新社報道，重約5噸的「天問一號」由環繞器和着陸巡視器組成，7月23日升空，計劃經過大約7個月的飛行，最終抵達火星。中國航天科技集團上海航天技術研究院（下稱上海航天）的火星環繞器團隊指出，本次深空「機動」中，環繞器現在的位置，距離屆時火星制動捕獲階段時環繞器的位置，約3億公里遠，誤差控制約為200公里。這相當於要從北京到上海約1200公里的距離中，瞄準一個直徑約0.8米的目標。

在地球火星轉移段，環繞器需要中途修正4至5次和深空「機動」修正飛行1次，經過逾4億公里的路徑，才能逐漸飛近火星。上海航天表示，「天問一號」奔向火星的過程中，會多次修正軌道，但只有這一次深空「機動」。深空「機動」與軌道修正不同，修正指的是為了減小飛行偏差，使探測器沿着預定的軌道飛行的軌道控制，「機動」則指改變探測器當前軌道，使其進入一條新的軌道的軌道控制。

轉向新軌道 將作多次中途修正

上海航天火星環繞器團隊稱，常規中途修正的速度增量較小、引擎工作較短；深空「機動」過程中，探測器由發射入軌的逃逸轉移軌道，變軌為精確到達火星的軌道，速度增量大，引擎工作時間長，對控制和推進系統要求極高。

成功「變軌」後，「天問一號」將在當前軌道飛行約4個月後與火星交匯，其間會作兩三次軌道中途修正。據介紹，為了能精確自主控制軌道，環繞器上裝備了高精度陀螺、加速度計以及具備故障識別與自主處理能力的器上計算機等。

上海航天火星環繞器團隊表示，此次深空「機動」控制的實際精度優於設計指標。該團隊後續將根據探測器實際飛行狀態，利用中途修正，持續對到達火星的軌道再精確修正，讓探測器能按計劃準確進入火星捕獲走廊，被火星引力捕獲進入環火軌道，以開展着陸火星的準備和後續科學探測等工作。