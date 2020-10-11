駐京周記：流感疫苗成搶手貨

昔民眾杯葛 今醫生亦打不到

一名同行分析，新冠疫情使國民頗為重視換季時的個人健康，而過往這並沒有引起太多的關注，特別是流感疫苗還曾因內地疫苗安全問題而被杯葛。但今非昔比，由於中外衛生防疫專家認為流感疫苗有助於減輕新冠疫情集中爆發，而被很多民眾搶先接種。隨之而來的是流感疫苗出現緊缺的現象，內地很多城市的防疫站或醫院根本沒有存貨，不能放開供應。

記者向一名醫生朋友求證，他稱截至目前醫院方面也未有疫苗到貨，連醫院的醫生也因為醫院往年儲存的流感疫苗用完，而未能接種。至於疫苗何時能到貨，醫生朋友稱自己也沒有確切消息。國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家、北京市社區衛生首席專家吳浩日前接受《新京報》採訪時，談到可能到來的秋冬疫情，認為只要把握好進口食品安全和環境安全兩個重點，控制好秋冬疫情是有信心的。同時鼓勵民眾接種流感疫苗，但表示要解決好資源向誰用的問題，他認為「老人小孩等易感人群和服務行業等風險人群應該首先接種」。這也從側面證實流感疫苗確實在北京等城市存在緊缺問題。

現在公眾的焦點都在新冠疫苗，可流感疫苗緊缺如何解決？這恐怕會在一段時間內成為內地當局需要切實考慮的問題。不過，同行引述鄰居家長的一句話，或可能成為一種在疫苗緊缺下的應急參考，「疫苗不夠也未必需要過於焦慮。如果大家戴好口罩，至少今年冬天得流感的人肯定會比往年都少」。

明報記者 鄭海龍