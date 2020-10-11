解放軍閩粵多兵種聯合渡海登陸演練

央視新聞App昨日報道，演練一開始，多個兩棲裝甲編隊向預定地域快速機動，到達目標海域後部隊開始實施隱蔽裝載，裝載一直持續到深夜，與以往不同的是，此次演練還設置了難度和危險系數更高的夜間裝載課目。

凌晨時分，聯合渡海登島演練揭幕。偵察隊員採取徒手操舟和武裝泅渡相結合方式向「敵」岸灘抵近，引導火力打擊群率先火力突襲，摧毁「敵」方火炮和導彈發射陣地，接着出動無人破障船到近岸海域破障。同時，多架武裝直升機採取小編隊、多架次、低空突擊的攻擊方式，消滅岸灘據守火力，開闢上岸通路。

在空中和地面火力掩護下，兩棲裝甲突擊群駛出兩棲登陸艦展開編波航渡，並在行進間變換戰鬥隊形向岸灘一線衝擊。成功上岸後，立即為後續梯隊快速登陸鞏固拓寬陣地。此時指揮信息系統指揮各群隊打破現有編制，將陸航、特戰、電子對抗、無人作戰等新質作戰力量，模塊化編組至各群隊，組建聯合立體作戰單元，鞏固近岸前沿陣地，防止敵人反撲，直到完成任務。