解放軍閩粵多兵種聯合渡海登陸演練

【明報專訊】解放軍近日在福建、廣東兩省多處海域同步展開多兵種聯合立體渡海登陸演練。駐紮福建的陸軍第73集團軍某兩棲合成旅參謀長楊帆稱，此次演練有效融合多種新質作戰力量，將十多個兵種優化編組至各作戰群隊，有效推動兩棲重裝部隊由合成突擊模塊向聯合戰術兵團的轉變轉型，提升部隊聯合登陸、立體突擊的實戰能力。
央視新聞App昨日報道，演練一開始，多個兩棲裝甲編隊向預定地域快速機動，到達目標海域後部隊開始實施隱蔽裝載，裝載一直持續到深夜，與以往不同的是，此次演練還設置了難度和危險系數更高的夜間裝載課目。
凌晨時分，聯合渡海登島演練揭幕。偵察隊員採取徒手操舟和武裝泅渡相結合方式向「敵」岸灘抵近，引導火力打擊群率先火力突襲，摧毁「敵」方火炮和導彈發射陣地，接着出動無人破障船到近岸海域破障。同時，多架武裝直升機採取小編隊、多架次、低空突擊的攻擊方式，消滅岸灘據守火力，開闢上岸通路。
在空中和地面火力掩護下，兩棲裝甲突擊群駛出兩棲登陸艦展開編波航渡，並在行進間變換戰鬥隊形向岸灘一線衝擊。成功上岸後，立即為後續梯隊快速登陸鞏固拓寬陣地。此時指揮信息系統指揮各群隊打破現有編制，將陸航、特戰、電子對抗、無人作戰等新質作戰力量，模塊化編組至各群隊，組建聯合立體作戰單元，鞏固近岸前沿陣地，防止敵人反撲，直到完成任務。