耿爽聯國轟美「推星球大戰構黑客帝國」

列美威脅國際安全「十事實」

央視新聞報道，耿爽指出，中國拒絕美國代表對中國軍控政策的指摘，稱中國一貫反對軍備競賽，堅持多邊主義，履行軍控條約，支持安全領域對話合作。相反美國是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅，他又列數「十個簡單的事實」，包括美國癡迷窮兵黷武；重拾冷戰思維；奉行單邊主義；謀求自我鬆綁；大搞政治操弄；打破戰略平衡；阻擋生物軍控；遲滯化武銷毁；推動星球大戰；構建黑客帝國。

耿爽表示，美軍費常年高居世界第一，超出排在美國之後10國軍費總和，卻將中國、俄羅斯列為戰略競爭對手，渲染外部威脅，挑動大國對抗；又批評美國撤出《中導條約》、退出伊核全面協議，取消對《武器貿易條約》的簽署等，自己卻不斷升級核武庫，找借口逃避自身核裁軍特殊責任，近期甚至討論重啟核試。

此外，耿爽指出，美在核不擴散問題上奉行雙重標準，濫施單邊制裁，整治異己；又在亞太、中東歐部署反導系統，建立絕對優勢。美獨家反對《禁止生物武器公約》核查議定書談判，妨礙對各國生物活動核查的努力；多次推遲化武銷毁時間，成為建立「無化武世界」的最大障礙。另外還組建外空軍及在全球大肆開展網絡攻擊和監聽活動。耿爽稱，對此國際社會看得清清楚楚，「請美方認真反思一下自身的所作所為」。