雙十慶典 蔡：願對等下促成兩岸對話 國台辦：回到「九二共識」基礎方能重啟協商

雙十慶典上午9時許在台灣總統府前廣場舉行，蔡英文發表主題為「團結台灣，自信前行」的演講，總結台灣防疫成就，展望疫後經濟戰略。她強調，台灣經濟前景有賴於區域和平，當前國防政策原則是持續強化防衛戰力現代化，並加速提升不對稱戰力；台灣會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。

指港實施國安法印太地區嚴峻挑戰

面對兩岸關係，蔡英文稱台灣不會冒進，但會堅守原則。她表示，台方有決心維持兩岸穩定，但這不是台灣單方面承擔，而是雙方共同責任。現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識」。她亦提及，《港區國安法》的實施，顯示印太區域的民主、和平與繁榮正受到嚴峻的挑戰。

國民黨籲思考中華民國認同

國民黨主席江啟臣、前主席馬英九、吳敦義昨日上午8時在中央黨部率黨員舉行升旗典禮，3人身穿印有中華民國英文縮寫「R.O.C.」字樣藍白T恤，戴着印有青天白日滿地紅旗的口罩，升旗前向孫中山銅像鞠躬致敬。江啟臣說，執政黨要思考自身對於中華民國的認同，而非只停留在片面與切割之中。

國台辦批延對抗思維謀獨

陸委會：威迫接受「一中原則」

國台辦發言人朱鳳蓮昨就蔡英文雙十講話應詢表示，民進黨延續對抗思維和敵對意識，鼓吹謀獨言論，鼓噪勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀獨本質。朱鳳蓮說，造成兩岸關係緊張的責任完全在民進黨當局，奉勸民進黨停止任何謀獨挑釁言行，回到「九二共識」政治基礎的正軌，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。

對此陸委會表示，國台辦制式卸責與批判、威迫必須接受沒有台灣生存空間的「一中原則」前提，缺乏承擔責任的勇氣。呼籲大陸「唯有正視兩岸現實、本於相互尊重、善意理解的態度，停止對台恫嚇壓迫，方為兩岸關係良性發展的正途」。

中央社引述淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析稱，蔡英文希望展開「有尊嚴、有意義」的高層次政治對話，幫助穩定情勢。廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深則表示，講話的兩岸關係部分，主要訴求對象似乎是美國人和台灣內部的獨派，「擴張霸權」、「擔憂」等字眼，外人看來是在「拐彎抹角地教訓大陸」。認為對改善兩岸緊張氣氛並沒有幫助。

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