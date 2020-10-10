鄂黔濫建「文化地標」 住建部促整改

住建部通報稱，近期會同有關部門調查荊州市巨型關公雕像和獨山縣水司樓項目，荊州市在古城歷史城區範圍內建設高達57.3米的巨型關公雕像，違反有關規定，破壞古城風貌和歷史文脈。獨山縣則在影山鎮凈心谷景區內建設水司樓，樓高99.9米，投資2.56億元人民幣，存在脫離實際、濫建「文化地標」、破壞自然景觀風貌等問題。要求兩地對兩項目整改，杜絕濫建形象工程、政績工程。

澎湃新聞報道，湖北住建廳一名工作人員昨稱，「我們高度重視這個事情，正在研究和處理中，後續情况會及時向社會公布」。而該雕像的投資承建方荊州旅遊投資開發集團相關負責人則稱，「住建部是什麼意見，我們還沒收到」，不知應如何整改。

貧縣逾兩億建水司樓「糜費錢財」

獨山是年收入不足10億元人民幣的貧困縣，建水司樓引起很大爭議；動用大筆資金興建號稱「天下第一水司樓」，一度還傳出爛尾消息。今年7月，獨山縣政府表示，已採市場化運作模式簽訂合作協議，將於近期進場施工。澎湃新聞昨在社論中批評，獨山縣連現存歷史文化建築都不珍惜保護，卻熱中建造新的「天下第一」。又指水司樓申報3項健力士紀錄，「不是傳承文化，而是糜費錢財、糟蹋風景」。