深圳試行數碼人民幣 派5萬「紅包」促消費

深圳市互聯網信息辦公室官方微博「深圳微博發布廳」8日深夜發布消息稱，為推進粵港澳大灣區建設，結合本地促進消費政策而展開這項試點。本次試點由羅湖區出資，通過抽籤方式進行，收到數字人民幣紅包的民眾可在有效期內到羅湖區指定商戶消費。深圳市政務服務數據管理局旗下微信公眾號「i深圳」昨報道，此次試點內容是面向在深個人發放1000萬元數字人民幣紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計5萬個。

可於下周到羅湖指定商戶使用

根據深圳官方要求，在深圳的人士，包括在深圳工作的非深圳戶籍人員，在9日零時至11日早上8時均可進行預約登記，並在預約平台選擇「個人數字錢包」開立銀行並提交，11日8時抽籤，12日下午6時起，就會發放紅包。收到紅包的民眾，可在18日深夜12時前，到已完成數字人民幣系統改造的3389家羅湖區商戶，包括羅湖萬象城、天虹百貨、茂業百貨等商場消費。「i深圳」稱，超過有效期未使用的紅包，將由系統統一收回。

數字人民幣是人行推出的一種全新加密電子貨幣，既非虛擬貨幣，又非網絡支付或電子錢包，而是基於國家信用、由央行發行的法定數字貨幣，即數字化的人民幣現金。商務部在今年8月14日已公布數字人民幣試點地區。深圳市官方昨稱，本次試點是深圳市為刺激消費、拉動內需開展的創新實踐，也是數字人民幣研發過程中的一次常規性測試。

新浪財經指出，愈來愈多信息表明，央行數字貨幣正擴大測試的應用場景，以便為日後正式發行做演練。澎湃新聞引述歐科雲鏈首席研究員李煉炫表示，今次試點是第一個真正意義上面向社會公眾的測試。李煉炫稱，此前雄安、蘇州等城市的封閉試點及四大行繳納網費的測試等面向的都是特定內部員工，屬於小範圍；即使前不久建行開放的數字錢包測試，也僅持續半天就被中止。

蘇寧金融研究院研究員孫揚亦認為，這次測試，讓數字人民幣和實體經濟更直接結合，具有很強的服務實體經濟的特徵，「選擇羅湖區，毗鄰香港，未來可能有考慮在粵港澳大灣區跨城市推廣使用的用意」。